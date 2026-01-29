Espana agencias

El PSOE vuelve a negar que se financiara ilegalmente y cree que Aldama busca despistar sobre sus propias causas penales

Guardar

El PSOE niega rotundamente que haya incurrido en financiación irregular y considera que el empresario Víctor de Aldama está intentando desviar la atención sobre sus propias responsabilidades penales y sembrar sospechas "sin pruebas".

Fuentes de Ferraz consideran que Aldama está siguiendo esta estrategia desde que su situación judicial "se complicó" y vuelve a hacerlo ahora, después de que este mismo jueves afirmase en sede judicial que cuenta con información sobre la presunta financiación ilegal del PSOE.

Aldama, que está siendo investigado por el 'caso hidrocarburos' declaró ante el juez que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez.

En uno de sus informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reveló que Aldama dejó en custodia de su hombre de confianza Luis Alberto Escolano "documentación sensible" relativa a la petrolera estatal venezolana.

El PSOE, no obstante, quita toda credibilidad a Aldama y considera que está intentando "desviar la atención de sus propias responsabilidades penales", una estrategia "vieja" a juicio de los socialistas que consiste en lanzar acusaciones gruesas y esperar a que "el ruido mediático" le reporte algún beneficio judicial. "Ni es nueva ni es creíble", sostienen.

"RELATOS INVENTADOS"

Consideran que son "relatos inventados" y "acusaciones sin pruebas" que no borran las responsabilidades penales que pesan sobre Aldama y vuelven a negar cualquier irregularidad en sus cuentas.

"En el PSOE no ha existido jamás ni existe financiación irregular. Es una afirmación rotunda, sostenida por los hechos y por los controles internos y externos", aseguran.

Señalan además que seguirán actuando con transparencia y colaborando con la Justicia, ante lo que consideran una "estrategia del bulo y la intoxicación" y recalcan que tienen "tolerancia cero con cualquier irregularidad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Confirmada la condena a un hombre por tirar de un manotazo a otro, que murió al golpearse contra el suelo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la pena de prisión al rechazar los argumentos de la defensa, considerando que el acto fue intencional y el desenlace, previsible según las circunstancias y el entorno donde ocurrió la agresión

Infobae

Los dos acusados del crimen de Santa Clara insisten en culparse mutuamente: "Soy inocente, lo hizo él"

Ambos jóvenes se enfrentan a largas condenas tras un proceso lleno de declaraciones opuestas, acusaciones de soborno y contradicciones sobre la autoría del apuñalamiento que acabó con la vida de un joven en Santa Clara, Sevilla

Los dos acusados del crimen

Socios de Sumar prefieren apoyar a la CHA en Aragón frente a la lista de IU, que sí respalda Díaz y otros ministros

Socios de Sumar prefieren apoyar

Un juzgado de Cambados ordena seguir la causa contra 6 investigados por tráfico de drogas y contrabando de narcolanchas

Un juzgado de Cambados ordena

La jueza que investiga a Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' aplaza su citación al 24 de marzo

La magistrada acepta posponer la declaración de Santos Cerdán en el proceso abierto tras la denuncia de Hazte Oír, mientras se resuelve un recurso clave, y el exdirigente socialista comparecerá finalmente casi dos meses después de lo previsto

La jueza que investiga a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía investiga si la

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

ECONOMÍA

Cómo reclamar los daños provocados

Cómo reclamar los daños provocados por las últimas borrascas en España: los asegurados tienen un plazo máximo de siete días

Super ONCE: resultado del Sorteo 4 de este jueves 29 de enero del 2026

San Sebastián blinda el uso residencial frente al turismo y aprueba la restricción de nuevos alojamientos turísticos

Renfe, Iryo y Ouigo deberán indemnizar a los usuarios por los retrasos debidos a los límites de velocidad impuestos por Adif

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3 este jueves 29 de enero del 2026

DEPORTES

El CEO de la UFC

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions