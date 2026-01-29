El PSOE vuelve a negar que se financiara ilegalmente y cree que Aldama busca despistar sobre sus propias causas penales

El PSOE niega rotundamente que haya incurrido en financiación irregular y considera que el empresario Víctor de Aldama está intentando desviar la atención sobre sus propias responsabilidades penales y sembrar sospechas "sin pruebas".

Fuentes de Ferraz consideran que Aldama está siguiendo esta estrategia desde que su situación judicial "se complicó" y vuelve a hacerlo ahora, después de que este mismo jueves afirmase en sede judicial que cuenta con información sobre la presunta financiación ilegal del PSOE.

Aldama, que está siendo investigado por el 'caso hidrocarburos' declaró ante el juez que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez.

En uno de sus informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reveló que Aldama dejó en custodia de su hombre de confianza Luis Alberto Escolano "documentación sensible" relativa a la petrolera estatal venezolana.

El PSOE, no obstante, quita toda credibilidad a Aldama y considera que está intentando "desviar la atención de sus propias responsabilidades penales", una estrategia "vieja" a juicio de los socialistas que consiste en lanzar acusaciones gruesas y esperar a que "el ruido mediático" le reporte algún beneficio judicial. "Ni es nueva ni es creíble", sostienen.

"RELATOS INVENTADOS"

Consideran que son "relatos inventados" y "acusaciones sin pruebas" que no borran las responsabilidades penales que pesan sobre Aldama y vuelven a negar cualquier irregularidad en sus cuentas.

"En el PSOE no ha existido jamás ni existe financiación irregular. Es una afirmación rotunda, sostenida por los hechos y por los controles internos y externos", aseguran.

Señalan además que seguirán actuando con transparencia y colaborando con la Justicia, ante lo que consideran una "estrategia del bulo y la intoxicación" y recalcan que tienen "tolerancia cero con cualquier irregularidad".