Albares ve "impensable" que la UE no esté en las negociaciones de paz de Ucrania y teme que no haya ni un alto el fuego

El Gobierno de España, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció un apoyo logístico dirigido a Kiev por un millón de euros en generadores, destinados a garantizar el suministro de electricidad y calefacción a 28.000 ciudadanos ucranianos. Esta medida surge mientras el país enfrenta cortes de luz provocados por ataques rusos dirigidos contra infraestructuras energéticas, según detalló la agencia Europa Press.

La postura española enfatiza que el bloque europeo no ha sido incluido en las recientes conversaciones por Ucrania que han tenido lugar en Abu Dhabi, donde se reunieron representantes de Rusia y Estados Unidos. Albares, de acuerdo con Europa Press, consideró fundamental que la Unión Europea esté presente en cualquier proceso de negociación sobre la paz en Ucrania, argumentando que el resultado de tales conversaciones influirá directamente en el futuro esquema de seguridad del continente.

Durante su intervención previa a la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada en Bruselas, el jefe de la diplomacia española expuso su inquietud ante la ausencia de la Unión Europea en el proceso negociador, señalando que “es impensable que Europa no esté sentada en esa mesa”. Subrayó, además, que el futuro de Ucrania corresponde, en primer lugar, a la propia sociedad ucraniana, pero resaltó que las decisiones tomadas en torno al conflicto impactarán no solo en el país, sino también en la seguridad europea.

Albares expresó escepticismo respecto a la posibilidad de avances tangibles hacia la paz o incluso la implementación de un alto el fuego en el corto plazo. Según reportó Europa Press, el ministro argumentó que Rusia se muestra reacia a detener su ofensiva y continúa realizando bombardeos contra ciudades en territorio ucraniano. “Desgraciadamente, no veo en estos momentos un futuro de paz en Ucrania, ni siquiera creo posible que pronto se establezca un alto el fuego”, sostuvo Albares. Expresó el deseo personal de equivocarse respecto a este pronóstico.

La ayuda humanitaria española contempla la provisión de generadores que podrán beneficiar a decenas de miles de residentes ucranianos durante los meses fríos, en respuesta a los efectos de los ataques rusos sobre la red energética. Europa Press precisó que la retaliación militar de Rusia ha provocado interrupciones masivas en el suministro de energía eléctrica en distintas regiones del país.

El compromiso del Gobierno de España incluye la promesa de contribuir de manera activa a la búsqueda de un acuerdo que permita una paz “justa y duradera” en Ucrania. Albares se comprometió, según la agencia Europa Press, a emplear todos los recursos posibles para alcanzar este objetivo en el marco de la política exterior española.

La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea constituye el contexto en el que Albares expuso su preocupación ante el desarrollo diplomático del conflicto, reiterando la importancia de la participación europea en las negociaciones sobre el futuro de Ucrania y la estabilidad de Europa. Europa Press reportó que, hasta el momento, las conversaciones han estado limitadas a un ámbito bilateral entre las potencias directamente involucradas, excluyendo a los representantes del bloque comunitario, hecho que genera inquietud en diversas capitales europeas.

Además, Albares insistió en que la determinación sobre las condiciones de un eventual acuerdo de paz pertenece primero a los ciudadanos y autoridades ucranianas, pero alertó que la arquitectura de seguridad resultante incidirá también en intereses europeos, por lo cual consideró imprescindible la presencia de la Unión en cualquier mesa de negociación.

Según informaciones recogidas por Europa Press, el Gobierno español mantiene su postura de apoyo a Ucrania tanto a nivel humanitario como diplomático, y continúa demandando un mayor involucramiento internacional para lograr el cese de hostilidades y la protección de la población civil, mientras persisten las acciones militares y las dificultades para restablecer el suministro energético.