Urtasun condena la corrupción y se muestra "muy orgulloso" de sus ministros

Madrid, 23 jun (EFE).- El titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha condenado este martes "toda la corrupción" y se ha mostrado "muy orgulloso" de que "nuestros ministros -ha dicho-", "a diferencia de lo que hacían otros" durante la pandemia, estaban en sus departamentos dedicados a salvar vidas.

"Y eso es lo que hicimos nosotros esos años", ha dicho el titular de Cultura en una comparecencia en el Congreso, en la que ha querido pronunciarse sobre la sentencia al exministro socialista José Luis Ábalos.

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Sobre esa sentencia, Urtasun ha subrayado que le sorprende que "los corruptores se hayan ido de rositas y que alguien que ha robado más de tres millones de euros no vaya a pagar por eso ni se le vaya a pedir el dinero de vuelta", con relación al comisionista Víctor de Aldama.

Urtasun ha recordado a PP que no pueden dar ninguna lección en materia de corrupción "por la historia que tienen detrás" y ha pedido "avanzar en las reformas institucionales imprescindibles y que están pendientes" para hacer frente a esta lacra.

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Ha insistido en que su grupo parlamentario presentó una proposición de ley para crear una oficina de lucha contra la corrupción: "Todos ustedes pulsaron el botón rojo cuando hubo que votar en el pleno", ha afirmado.

"Se llenan la boca de corrupción, pero como han sido un partido que ha vivido de la corrupción tantos años son incapaces de tomar decisiones", ha dicho el ministro a los diputados del PP.

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"¿Qué van a votar cuando llevemos ante el pleno la reforma del estatuto de expresidentes?, ¿les va a dejar el señor José María Aznar votar a favor de esa reforma?", ha preguntado Urtasun a los populares.

Finalmente, el ministro ha insistido en que condena la corrupción y lo dice "desde un espacio donde nunca jamás nadie ha metido la mano en la caja". EFE

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