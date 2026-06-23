El Gobierno llama a los grupos a aprobar ya la 'ley de lobbies', en el Congreso desde 2025

Madrid, 23 jun (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha llamado este martes a los grupos parlamentarios a tramitar y aprobar la denominada 'ley de lobbies', un proyecto que está en el Congreso desde principios de 2025.

"Esa ley está en el Congreso y se puede aprobar mañana. Por favor, apruébenla porque es fundamental", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha recordado que el proyecto está consensuado "al cien por cien" con el sector y con los grupos parlamentarios ya que se han admitido numerosas enmiendas, también del PP.

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López no ha señalado a ningún partido en concreto como responsable del bloqueo y se ha dirigido a todos para que se acelere su tramitación "por encima de colores políticos, por encima de sacar ventajismos y de filibusterismos".

Es una ley demandada por el sector y necesaria cuando se exige cada vez más transparencia, ha añadido tras recordar que España va "retrasada" en la regulación de los grupos de interés. EFE

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