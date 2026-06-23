El Gobierno carga contra la "errática" causa de Peinado: Es una persecución a Begoña Gómez

Madrid, 23 jun (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha calificado de "errático, despropósito y anómalo" el procedimiento judicial contra Begoña Gómez, que -según ha asegurado- está sufriendo "una persecución y una campaña de desgaste que parece no tener fin", aunque confía en que "la justicia, la verdad y la razón se abrirán camino".

La portavoz del Ejecutivo ha reaccionado así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio y retirar el pasaporte de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

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"Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, un despropósito y anómalo", ha subrayado Saiz, que ha aludido a las 15 resoluciones revocatorias de la Audiencia Provincial de Madrid y a la "media docena de quejas y de denuncias" ante el Consejo General del Poder Judicial.

Para la portavoz del Gobierno, se trata de un procedimiento que "no entiende nadie".

"No se comprende, es una persecución, una campaña de desgaste que parece no tener fin a Begoña Gómez... La pregunta que hemos hecho más de una vez en esta mesa es quién repara el daño causado a Begoña Gómez y el daño causado a la Justicia en este país".

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No obstante, Saiz ha mostrado su confianza en que "la justicia, la verdad y la razón se abrirán camino".

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho que el caso contra Begoña Gómez "ha sido un atropello desde el minuto uno". EFE

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