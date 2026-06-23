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La reserva hídrica desciende con el calor del verano hasta el 80,1 % de su capacidad

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Madrid, 16 jun (EFE).- Las altas temperaturas de los últimos días han contribuido a reducir por quinta semana consecutiva el agua almacenada en los embalses españoles hasta situarla en el 80,1 % de su capacidad, 44.915 hectómetros cúbicos (hm³), con una pérdida de 757 hm³ respecto al registro anterior.

Los datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) señalan las precipitaciones que han afectado "considerablemente" a la vertiente Atlántica, si bien han resultado "muy escasas" en la vertiente Mediterránea.

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La máxima precipitación de la última semana se produjo en Jaén, con 34 litros por metro cuadrado.

La información del MITECO certifica el descenso del nivel en la totalidad de las cuencas, especialmente en las del Cantábrico Oriental (que han perdido un 5,5 % respecto a la semana anterior), País Vasco (4,7 %) y Galicia Costa (3,5 %).

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Pérdidas reseñables son también las del Miño-Sil (un 2,1 % menos del recurso), Ebro (1,9 %), Duero (1,7 %), Tajo (1,5 %), Cantábrico Occidental (1,2 %) y Guadalquivir (1,1 %).

El resto de las cuencas han visto reducido su volumen de agua embalsada en porcentajes inferiores: Tinto, Odiel y Piedras (disminuyó un 0,9 %), Guadiana (0,8 %), Guadalete-Barbate (0,6 %), Júcar (0,6 %), Cataluña (0,6 %), Mediterránea andaluza (0,5 %) y Segura (0,2 %).

A pesar de todo, 11 de las 16 cuencas mantienen niveles por encima del 80 % del agua embalsada y el nivel mínimo -el que registra ahora mismo la del Segura- está por encima del 59,1 %, lo cual supone un alivio con vistas al consumo durante el período estival, tensionado en algunos puntos de la península por culpa de la sequía en veranos anteriores.

Además, el nivel medio de agua embalsada en este momento es de 10.485 hm³ más que la media de los últimos diez años (cifrada en 34.430) y de 3.237 hm³ más que el año anterior (que alcanzó los 41.678).

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico oriental

73

59

80,8 %

Cantábrico occidental

490

421

85,9 %

Miño-Sil

3.030

2.493

82,3 %

Galicia Costa

684

484

70,8 %

Cuencas internas del País Vasco

21

19

90,5 %

Duero

7.602

6.484

85,3 %

Tajo

11.056

8.244

74,6 %

Guadiana

9.538

7.839

82,2 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

189

82,5 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.411

85,5 %

Guadalquivir

8.030

6.716

83,6 %

Mediterránea Andaluza

1.174

884

75,3 %

Segura

1.140

674

59,1 %

Júcar

2.846

1.852

65,1 %

Ebro

7.802

6.519

83,6 %

Cuencas internas de Cataluña

677

627

92,6 %

TOTAL

56.043

45.672

80,1 %

EFE

ppm/cc

(infografía)

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