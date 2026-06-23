El PSOE ve "desproporcionada" la sentencia a Ábalos y critica que Aldama no vaya a prisión

Madrid, 23 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que la condena de 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas es "desproporcionada" y ha criticado la suspensión de la pena al comisionista Víctor de Aldama, que no entrará en prisión.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, López ha considerado desproporcionada la sentencia al exsecretario de Organización socialista, "viendo otros casos y otras condenas", entre ellas la de Aldama, que "se ha llevado 3 millones y medio y está en la calle".

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En esa línea, ha defendido que en democracia "quien la hace la paga", ha incidido en el que el PSOE no ataca las decisiones judiciales, sino que las acata, aunque ha subrayado que los socialistas también pueden manifestar su "opinión" sobre ellas.

López ha manifestado que los socialistas no "entienden" la decisión del Tribunal Supremo de suspender la entrada en prisión de Aldama, tras condenarle a 4 años y medio de cárcel, con la que se manda un mensaje, a su juicio, de que ser "corruptor sale a cuenta".

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En ese sentido ha lamentado que Aldama no solo no vaya a la cárcel, sino que también se quede "con todo el dinero de la corrupción", un premio que, ha dicho, se le da por una colaboración en la que no ha aportado novedades a la investigación.

También ha criticado al PP por hacer del comisionista su "referencia de cabecera" y su "faro moral" y ha negado que el PSOE tenga miedo de que otros como Julio Martínez -investigado en el caso Plus Ultra- o Leire Díez puedan seguir el ejemplo de Aldama y colaborar con la justicia.

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Preguntado por las críticas de los socios del Gobierno, ha asegurado que él también es "crítico con la corrupción" pero no con la forma de actuar del PSOE ni del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que mañana comparecerá de nuevo en el Congreso para dar explicaciones por los casos que afectan a los socialistas.

Al respecto ha defendido que Sánchez ha comparecido más veces por este asunto que lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy "con la que tenía encima", que el socialista ha pedido perdón por esos casos, mientras que el PP no, y que el PSOE expulsa del partido a quien lleva a cabo estos comportamientos. EFE

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