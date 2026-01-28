Feijóo dice que el Gobierno carece de "legitimidad" para resolver la crisis tras su "negligencia continuada"

Durante un acto celebrado en Figueruelas, Zaragoza, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), puso énfasis en su preocupación por la seguridad de la red ferroviaria española, cuestionando la respuesta gubernamental tras los recientes accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Según publicó el medio de referencia, Feijóo expresó que los maquinistas habían reportado las incidencias de manera reiterada, pero sus advertencias no recibieron atención, lo que derivó en fallecimientos y un aumento de la inseguridad tanto para los pasajeros como para los propios conductores de tren.

Durante sus declaraciones, atribuidas por el medio original, Feijóo responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que consideró una “negligencia continuada” en la gestión del ferrocarril, afirmando que esa desatención en el mantenimiento y supervisión de la infraestructura provocó los citados accidentes. El dirigente popular insistió en que el Gobierno, a su parecer, no dispone de legitimidad, autoridad ni capacidad para resolver la crítica situación que atraviesa el sistema ferroviario tras los siniestros registrados.

El medio destacó que Feijóo denunció la aprobación de una regularización masiva de inmigrantes decidida por el Gobierno central, interpretándola como una maniobra encaminada a desviar la atención de la “catástrofe ferroviaria”. Añadió que “la realidad se ha impuesto”, y apremió al Ejecutivo a no intentar ocultar el problema mediante otras medidas legislativas o comunicacionales.

Feijóo subrayó que la gravedad de los choques ferroviarios pone de manifiesto un ambiente de desconfianza y temor entre los ciudadanos. Según consignó el medio citado, el dirigente afirmó que la ciudadanía ha sido engañada por el Ejecutivo al difundir información errónea o insuficiente sobre el estado de las vías. Según sus palabras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, “mintió”, ya que la infraestructura no fue renovada completamente; se ejecutaron obras parciales donde “carriles antiguos fueron soldados a carriles nuevos”. Feijóo remarcó que, a su juicio, se entregó a los medios información incorrecta sobre los trabajos realizados y sus alcances.

El líder del PP hizo hincapié en que “no es perdonable” que se emitiera información falsa durante lo que calificó como la peor crisis ferroviaria del país. En esta línea, aseveró que su partido continuará denunciando estos hechos, considerando “anómalo” que sean los propios conductores de trenes quienes tengan que advertir sobre el mal estado de las vías y que no se hayan asumido responsabilidades por parte de las autoridades competentes.

Otro punto señalado por Feijóo, según explicó el medio consultado, fue la reacción del presidente Pedro Sánchez, a quien criticó por permanecer ausente en los días posteriores al accidente de alta velocidad más grave en España, y luego aparecer en un mitin en Aragón para felicitar al titular de la cartera de Transportes. Además, reveló su preocupación ante el hecho de que no se haya reducido la velocidad de los trenes sino hasta después de que se produjeron los fallecimientos, a pesar de que existían advertencias previas al respecto.

Feijóo también aludió, mediante una referencia directa, a la situación de José Luis Ábalos, exministro del área, subrayando que “no es normal que en el Ministerio de Transportes del señor Sánchez, su primer ministro esté en la cárcel”. Agregó que no encuentra justificable que el titular actual de Transportes afirme haber gestionado con rigor el ferrocarril nacional, dado que, en su opinión, “nadie ha pedido perdón” ni se han asumido responsabilidades institucionales tras los hechos.

En opinión de Feijóo, resultaría ilusorio pensar que quienes han gestionado el mantenimiento de la red ferroviaria durante los últimos años, y que son señalados como responsables de la situación, puedan liderar una solución efectiva. En este sentido, sentenció: “quien ha ignorado la situación de las vías hasta hoy carece de capacidad, de autoridad y de legitimidad para resolver el problema”.

Según detalló el medio de referencia en su cobertura, el líder de la oposición reclamó una revisión exhaustiva del sistema ferroviario español, destacando la urgencia de garantizar inversiones suficientes que devuelvan la seguridad a las vías y restauren la confianza pública. Feijóo insistió en que “no es normal que hayan tenido que morir 46 personas para que se rebaje la velocidad en las vías”, enfatizando la necesidad de respuestas inmediatas y responsables por parte de los gestores actuales del sistema.