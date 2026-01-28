Espana agencias

Colectivos sociales cargan contra PP, Vox y Junts por tumbar el 'escudo social' y anuncian que protestarán en 'Génova'

Representantes de plataformas vecinales, sindicatos de inquilinos y organizaciones de pensionistas arremeten contra diputados por rechazar la prórroga de ayudas sociales, denuncian desprotección y convocan manifestaciones de alto perfil ante sedes políticas en Madrid

Guardar

Representantes de pensionistas, sindicatos de inquilinos y plataformas vecinales confirmaron un calendario de movilizaciones que comenzará con una manifestación el 30 de enero frente a la sede central del Partido Popular en la calle Génova, en Madrid. La decisión llega como respuesta directa al rechazo, en el Pleno del Congreso, del decreto que prorrogaba el denominado “escudo social” y la moratoria antidesahucios, según consignó el medio. De acuerdo con la información difundida, los colectivos responsabilizan a la dirección del PP, junto a los diputados de Vox y Junts, de haber bloqueado estas medidas consideradas esenciales para la protección de sectores vulnerables.

Tal como informó el medio, el decreto presentado por el Gobierno incluía la revalorización de las pensiones, así como la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos como agua y electricidad para personas en situación de vulnerabilidad. La negativa provocó la concentración este miércoles de integrantes de la plataforma “#NiUnDesahucioMás” a las puertas del Congreso, quienes expresaron su rechazo al desenlace de la votación con consignas dirigidas tanto al Gobierno como a la oposición.

Los manifestantes, de acuerdo con la información publicada, corearon mensajes relacionados con los problemas derivados del alto coste del alquiler, reflejando la presión económica que sufren muchas familias. Entre las proclamas destacó “no llego a fin de mes, por pagar el alquiler” y “el próximo desahucio, que sea en la Zarzuela”, señalando la percepción de desprotección tras la no aprobación de la prórroga del escudo social.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, recordó en declaraciones recogidas que, a su juicio, el Parlamento actúa como “Parlamento rentista” y toma partido a favor de los intereses inmobiliarios y la especulación, en detrimento de las necesidades ciudadanas. Añadió que la eliminación de la moratoria supone un retroceso y reclamó la implementación de medidas concretas como la prórroga obligatoria de los alquileres, planteando además la necesidad de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para poner freno a lo que calificó como una “estafa” en los alquileres de temporada.

Según detalló el medio, desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos expresó su desacuerdo con la postura del Estado, advirtiendo que resulta “inaceptable” dedicar fondos a otras áreas antes que asegurar condiciones dignas para las familias. Villalobos remarcó que, desde su perspectiva, la vivienda es un derecho fundamental y no debería considerarse un negocio.

Por parte de los pensionistas, Pablo Vizuete intervino en la protesta para alertar sobre las consecuencias directas de la decisión parlamentaria. Señaló que el revés al decreto constituyó, a su juicio, un “ataque frontal” a las personas mayores con pensiones bajas, poniendo en peligro ayudas esenciales como el bono social térmico. “¿Qué quieren? ¿Que se muera la gente de frío en su casa?”, preguntó Vizuete, enfatizando el riesgo de desamparo durante el invierno para quienes más dependen de estas prestaciones, según retrató el medio.

La suma de las reivindicaciones junto a la convocatoria de protestas refleja la convergencia de demandas relacionadas con la vivienda, las pensiones y los suministros básicos. Los portavoces de las asociaciones han orientado sus principales críticas hacia los grupos parlamentarios que votaron en contra del decreto, considerando que el rechazo agrava una situación de emergencia social existente en diversos hogares. Así, según la información, las acciones previstas buscan visibilizar la exigencia de restablecer y ampliar un conjunto de garantías para inquilinos, familias y pensionistas ante escenarios económicos adversos.

Además, las demandas incluyen la recuperación inmediata de la prohibición de desahucios y cortes de servicios básicos, señalando que la suspensión de estas medidas deja en una situación de desprotección a miles de personas. La próxima manifestación frente a la sede del PP, anunciada como la primera de varias, apunta a presionar a la dirección del partido y a los responsables políticos para revertir el bloqueo de las ayudas sociales rechazadas, según informó el medio.

Los colectivos implicados confirmaron su disposición a continuar con las protestas y a mantener la presión en la agenda pública, con el fin de lograr la reinstauración del escudo social y la implementación de políticas que consideren los derechos sociales prioritarios dentro de la toma de decisiones parlamentarias.

Temas Relacionados

Escudo socialNiUnDesahucioMásPPVoxCongresoMadridDesahuciosProtestas socialesSindicato de Inquilinas de MadridFRAVMEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP replica: "El PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y fomenta el clientelismo político"

Alma Ezcurra acusa al partido en el poder de utilizar procesos de regularización y cambios legales para influir en listados oficiales de votantes, argumentando que estas iniciativas buscan ventajas políticas y afectan la transparencia en la asignación del derecho al voto

El PP replica: "El PSOE

Yolanda Díaz, Sira Rego y Bustinduy arroparán a la candidatura de IU y Sumar en actos de campaña electoral

Las principales figuras de la coalición participarán este fin de semana en actos de apoyo en Aragón, reforzando la campaña y el respaldo a sus candidatos, mientras encuestas prevén entre uno y tres escaños para la formación progresista

Yolanda Díaz, Sira Rego y

Las responsables de Igualdad del PSOE acuerdan la revisión del órgano antiacoso y la reactivación del Consejo Feminista

La dirección socialista impulsa una reforma interna tras denuncias recientes, respalda la implementación de nuevas medidas legales y educativas, y prepara encuentros estratégicos con expertas, mientras destaca avances en empleo y protección frente a la violencia sexual y de género

Las responsables de Igualdad del

El PP critica que el Gobierno tramite el indulto a García Ortiz: "El sanchismo indultando al sanchismo"

Representantes del principal partido de la oposición cuestionan la decisión del Ejecutivo de iniciar el proceso para una posible medida de gracia solicitada a título particular para el ex fiscal general condenado por el Supremo por revelación de información confidencial

El PP critica que el

Clara Campoamor entra en la galería de ilustres del Congreso y se convierte en la primera mujer con tondo en la Cámara

El retrato de la pionera del sufragio femenino en España ya ocupa un lugar destacado entre figuras históricas de la política, marcando un hito en la representación femenina dentro del recinto legislativo y abriendo camino para más incorporaciones

Clara Campoamor entra en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso califica de “plataforma de

Ayuso califica de “plataforma de frustrados de la izquierda” a los familiares de las víctimas de las residencias de mayores

El PSOE rediseña su respuesta interna frente a los casos de acoso sexual y anuncia cursos obligatorios en igualdad y prevención

Marco Rubio pone a España como ejemplo de la transición que se tiene que hacer en Venezuela

El presidente del Senado avisa a Pedro Sánchez de que si no asiste al Pleno sobre el accidente de Adamuz podría enfrentarse a “consecuencias jurídicas”

La renuncia de Ábalos a su escaño reduce la capacidad de bloqueo de Junts: su abstención pierde eficacia como instrumento de presión

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

La UE elimina la obligatoriedad de etiquetar los productos del Sáhara Occidental en favor de Marruecos: “Un golpe al campo español”

El Gobierno propone incentivos fiscales para las empresas que contraten con sueldos superiores al SMI

Comprobar Super Once: ganadores del Sorteo 4 este miércoles 28 enero del 2026

Una de cada cuatro viviendas en venta tiene más de 50 años y cuestan casi la mitad que las que tienen entre uno y cinco

DEPORTES

Benfica - Real Madrid, en

Benfica - Real Madrid, en directo: el partido de Champions, en vivo

LaLiga ofrece 50 euros a quienes denuncien a los bares o locales que emitan el fútbol ilegalmente

A qué hora y dónde ver la última jornada de la liguilla de Champions: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid buscan estar en el top 8

Borja Iglesias busca a un niño que le apoyó desde la grada con un tierno cartel contra los insultos homófobos: “¿Me ayudáis?”

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica