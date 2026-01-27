Espana agencias

Sociedad Civil Española enviará a Bruselas una carta contra la Ley de Amnistía y en defensa de la libertad del TJUE

La Sociedad Civil Española enviará una carta, en representación de las 130 asociaciones que integran esta plataforma, al Comisario de Justicia de la Unión Europa, Michael McGrath, en contra de la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez por la que han resultado amnistiados buena parte de los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El huido Carles Puigdemont también espera que en base a esta norma pueda resultar amnistiado.

La citada misiva tiene el objetivo de exponer las razones que, a su juicio, justifican la defensa de la independencia judicial, el Estado de Derecho y la democracia en España.

La asociación Sociedad Civil Española ha convocado mañana a los medios de comunicación y en el acto estarán Marcos de Quinto, secretario de Pie en Pared, Alejo Vidal Quadras, presidente del Foro Libertad y Alternativa y Amalio de Marichalar, coordinador de De español a español por la Constitución.

Lo hacen para dar a conocer las acciones "urgentes" que están realizando "en defensa de la independencia judicial, el Estado de Derecho, la libertad y la democracia" y en contra de la Ley de Amnistía.

Según ha informado la organización, una de los principales objetivos de estas actuaciones es denunciar la mencionada Ley, que consideran una "autoamnistía" aprobada como "contrapartida política para la obtención de votos para la presidencia del Gobierno".

En este sentido, sostienen que existen "innumerables" argumentos jurídicos "demoledores" que se reunieron unánimemente en España en contra de esa ley.

"INTROMISIÓN INADMISIBLE DE SÁNCHEZ EN EL TJUE"

Asimismo, Sociedad Civil Española ha criticado las declaraciones realizadas el pasado 15 de diciembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmó públicamente que la Ley de Amnistía era "legal" -- citando informes de la Comisión Europea, de la Comisión de Venecia y del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-- lo que, según la sociedad, es "estrictamente mentira".

La organización considera que estas manifestaciones suponen una "intromisión inadmisible" en la labor del TJUE antes de que este emita su fallo.

MANIFESTACIÓN EL VIERNES EN CÁDIZ

Durante el acto informativo se dará a conocer el contenido de esta misiva y se anunciará también una concentración convocada en Cádiz el próximo viernes, 30 de enero, a las 17.30 horas, en la Plaza de España, bajo el monumento a la Constitución.

Según Sociedad Civil Española, el objetivo de la movilización es reclamar el cumplimiento de la Constitución, la independencia judicial y el respeto al Estado de Derecho, "al margen de cualquier ideología".

