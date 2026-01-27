Seúl dice que cumplirá el acuerdo con EE.UU. tras anuncio de Trump de subida arancelaria

El Parlamento surcoreano agendó la próxima revisión del proyecto de ley que respalda una inversión de 350.000 millones de dólares en Estados Unidos para la semana entrante, en medio de la incertidumbre ocasionada por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre nuevos aranceles para exportaciones surcoreanas. Según información de EFECOM, el gobierno de Seúl afirmó que notificará formalmente a Washington su disposición a respetar el acuerdo comercial suscrito en noviembre, después de que Trump comunicara en su red Truth Social el aumento de aranceles del 15% al 25% para automóviles, madera, productos farmacéuticos y otros sectores afectados.

El anuncio del gobierno surcoreano se divulgó tras una reunión urgente, donde la oficina presidencial manifestó que, dado que el incremento de los aranceles solo puede entrar en vigor tras su publicación en el Registro Federal y otros procedimientos administrativos, Seúl adoptará una “respuesta serena y gradual” y transmitirá a la parte estadounidense la voluntad de cumplir el acuerdo pactado. De acuerdo con el comunicado citado por EFECOM, la administración surcoreana aún no ha recibido notificación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la medida, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas indicó a la prensa local que monitorea de cerca las intenciones de la administración Trump y que buscará comunicarse con Washington para exponer el avance de las discusiones legislativas en la Asamblea Nacional.

El proyecto de ley objeto de debate representa parte del compromiso adoptado en noviembre, que fijaba el arancel base de 15% para productos surcoreanos de sectores como la automoción y la farmacéutica, y prevé apoyar inversiones significativas de empresas surcoreanas en el mercado estadounidense. El gobierno de Seúl explicó que solicitará la cooperación parlamentaria para la aprobación del texto legal, de tal forma que se respalde institucionalmente el acuerdo bilateral, según detalló EFECOM.

El Ministerio de Comercio de Corea del Sur declaró que evalúa la situación y anunció que su principal negociador viajará en los próximos días a Estados Unidos para consultas con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Además, la oficina presidencial notificó que el ministro de Industria, Comercio y Energía, Kim Jung-kwan, se trasladará desde Canadá a Estados Unidos para abordar el asunto con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

La agencia Yonhap, citada por EFECOM, añadió que el gobierno surcoreano vigila de cerca los acontecimientos y el impacto potencial en los sectores afectados. Analistas consideran que la medida anunciada por Trump podría tener como intención acelerar la aprobación parlamentaria del proyecto de ley surcoreano, en un contexto en el que se aguarda una resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles “recíprocos”.

El anuncio de incremento arancelario de Trump generó reacciones inmediatas en los mercados. Tres horas y media después de la apertura de la Bolsa surcoreana, las principales automotrices Hyundai Motor y Kia experimentaban descensos en sus cotizaciones, al igual que importantes biofarmacéuticas como Samsung Biologics y Celltrion, lo que se interpretó como respuesta directa ante la incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones surcoreanas a Estados Unidos, reportó EFECOM.

El acuerdo comercial renovado entre Seúl y Washington buscaba salvaguardar los intereses de ambos países en sectores industriales clave, reforzando la relación bilateral e impulsando un flujo de inversiones recíprocas. No obstante, la reciente postura de la administración Trump, divulgada sin precisar la fecha de implementación de la subida arancelaria, ha motivado un clima de cautela tanto en el gobierno surcoreano como entre los actores económicos privados.

El Ministerio de Economía y Finanzas coreano reiteró que se mantendrá la comunicación con sus contrapartes estadounidenses, con el objetivo de clarificar el estado de las discusiones legislativas y asegurar que la cooperación bilateral se desarrolle de acuerdo con los compromisos asumidos en el acuerdo. Por su parte, el Ministerio de Comercio subrayó que realizará todas las consultas necesarias con los organismos estadounidenses correspondientes para evitar contratiempos y salvaguardar los intereses coreanos.

Mientras avanza el proceso legislativo en Corea del Sur y se confirman los siguientes pasos diplomáticos, la atención se dirige tanto al gobierno de Estados Unidos como a las resoluciones que puedan emanar del Tribunal Supremo estadounidense en relación a la validez de los aranceles recíprocos. EFECOM informó que la política comercial entre los dos países atraviesa una encrucijada marcada por expectativas de cooperación y preocupaciones sobre el impacto en sectores estratégicos, como la industria automotriz y el ámbito biofarmacéutico.