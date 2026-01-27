Las ventas de coches en la UE subieron en 2025 gracias al empuje de España y los híbridos

BYD, fabricante chino de automóviles, duplicó con creces sus ventas en la Unión Europea en 2025, con un aumento del 227,8 % y un total de 128.827 unidades, aunque su cuota de mercado permanece en 1,2 %, según los datos publicados el martes por la Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA). Este incremento se produce en un mercado donde, de acuerdo con el medio EFECOM, las matriculaciones de automóviles particulares subieron un 1,8 % durante el año, llegando a 10,82 millones de coches vendidos en el bloque comunitario, impulsadas especialmente por el desempeño del mercado español y la creciente preferencia por modelos híbridos y electrificados.

Pese a este repunte en las ventas, las cifras generales del sector siguen siendo inferiores a los niveles previos a la pandemia de covid-19. EFECOM detalló que España lideró el crecimiento entre los principales mercados europeos, con un avance del 12,9 % en comparación con el año anterior y un total de 1,15 millones de vehículos nuevos. Alemania también registró un aumento, aunque más moderado, del 1,4 %, alcanzando los 2,86 millones de matriculaciones. Por el contrario, el mercado francés experimentó una caída del 5 %, reportando 1,63 millones de unidades, mientras que Italia vio descender sus registros en un 2,1 % hasta situarse en 1,52 millones de nuevos automóviles.

Las ventas de vehículos eléctricos continuaron aumentando en 2025, una tendencia que se refleja tanto en los datos de la ACEA como en los análisis de EFECOM. Los automóviles eléctricos alcanzaron una cuota del 17,4 % del mercado, por encima del 13,6 % registrado el año anterior. El volumen total de venta de estos modelos llegó a 1,88 millones de unidades en la UE, lo que supone un crecimiento del 29,9 %. Los cuatro mercados principales —Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia—, responsables del 62 % de las matriculaciones de eléctricos en Europa, experimentaron incrementos notables: Alemania encabezó la lista con un aumento del 43,2 %, seguida de Países Bajos con un 18,2 %, Bélgica con un 12,6 % y Francia con un 12,5 %.

Dentro de las preferencias de los consumidores europeos, los vehículos híbridos eléctricos se consolidaron como la opción predominante, con un crecimiento del 33,4 % y 3,73 millones de unidades vendidas, lo que les permitió alcanzar un 34,5 % de cuota de mercado. EFECOM informó que este avance estuvo respaldado principalmente por las cuatro economías más grandes de la UE: España registró un aumento de ventas del 23,1 %, Francia del 21,6 %, Alemania del 8 % e Italia del 7,9 %.

El mercado de híbridos enchufables también mostró un movimiento al alza, con un aumento del 13,4 % y un total de 1,016 millones de vehículos. Su cuota de mercado se elevó al 9,4 % en 2025, en comparación con el 7,2 % del año anterior. El mayor crecimiento de las ventas de estos modelos se dio en España, donde se dispararon un 111,7 %, mientras que en Italia la subida alcanzó el 86,6 % y en Alemania, el 62,3 %.

Mientras los automóviles electrificados ganan terreno, los modelos con motor de gasolina y diésel sufren un retroceso significativo. EFECOM consigna que las ventas de estos vehículos cayeron un 18,7 % en el caso de los de gasolina y un 24,2 % para los diésel durante 2025, reduciendo la cuota conjunta de estos propulsores hasta el 18,7 % de todas las matriculaciones de la UE en el periodo de enero a diciembre.

En lo referente a fabricantes, además del notable desempeño de BYD, el informe de la ACEA citado por EFECOM pone el foco en otras empresas. Entre los grandes constructores europeos, BMW lideró el crecimiento con un 6,4 % más de ventas en el año, seguida por Renault con un 5,6 % y Volkswagen con un 5,5 %. El conglomerado Stellantis, por su parte, registró una bajada del 4,7 %.

Tesla se vio afectada por una baja relevante en el conjunto de la Unión Europea, con una reducción del 37,9 % en 2025. La cuota de mercado de la marca estadounidense disminuyó hasta el 1,4 %, situándola prácticamente al mismo nivel que BYD. Según la información de EFECOM y la ACEA, este descenso se relaciona temporalmente con la decisión de su CEO, Elon Musk, de apoyar públicamente al presidente estadounidense Donald Trump, hecho producido un año antes y señalado como posible factor en la caída del fabricante en el continente europeo.

El panorama de ventas tampoco fue favorable para algunos fabricantes asiáticos, ya que Toyota de Japón reportó una caída del 6,3 % y Hyundai de Corea del Sur un 3,1 % menos de ventas en el mercado europeo en comparación con el ejercicio anterior.

En conjunto, los datos difundidos por EFECOM y la ACEA muestran que, aunque las ventas totales de vehículos en la UE evidencian una recuperación respecto a años recientes, aún permanecen por debajo de los registros anteriores a la crisis sanitaria mundial. La evolución de las matriculaciones en 2025 revela la influencia del crecimiento sostenido de las tecnologías electrificadas y la reducción paulatina de los modelos movidos por combustibles fósiles, mientras los mercados nacionales y las estrategias de los principales fabricantes continúan redefiniendo el sector automovilístico europeo.