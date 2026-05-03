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112-84. El Baskonia supera al Breogán y comprime la zona noble

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Vitoria, 3 may (EFE).- El Kosner Baskonia superó este domingo al Río Breogán, por 112-84, y comprimió la zona noble de la clasificación de la Liga Endesa con una importante victoria que le vuelve a acercar a la segunda plaza.

Las derrotas de Valencia Basket y Ucam Murcia propiciaron que el conjunto vasco siga aspirando a puestos más altos de la clasificación.

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El físico de los baskonistas se impuso con el paso del tiempo de un partido en el fueron apareciendo diferentes protagonistas como Matteo Spagnolo, que firmó uno de sus mejores duelos con 33 créditos de valoración con una gran actuación sin apenas fallos.

Dragan Apic fue el mejor del equipo gallego con 20 créditos en su estadística.

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El duelo empezó con mucho ritmo de los dos equipos, con una gran incidencia de Kobi Simmons, que tomó el timón ante la ausencia de Trent Forrest.

Los visitantes aceptaron el reto y mantuvieron la fluidez anotadora de su rival con buenas lecturas de una defensa poco contundente ante la generación de juego de Keandre Cook.

Mamadi Diakité y Eugene Omoruyi reactivaron al Baskonia, que mejoró en la defensa del uno contra uno pero sufrió cerca del aro, lo que permitió al Breogán seguir la estela de los locales en el primer cuarto, 27-24.

El toma y daca continuó en el segundo parcial y las segundas opciones cambiaron de lado. Los baskonistas se aprovecharon del rebote ofensivo para mantenerse por delante a pesar de los errores en el lanzamiento exterior.

Los destellos de Brankovic y Francias Alonso no eran suficientes para un Breogán que en cuanto dejó de fluir en ataque y se encontró con una defensa más agresiva, recibió puntos con velocidad.

Cuando los visitantes quisieron reaccionar ya estaban con diez puntos de desventaja. Ni siquiera la gotera que apareció frente a la mesa de anotadores cambió el ritmo del partido.

El juego coral del equipo gallego no era suficiente y cinco puntos de Markus Howard cerraron la primera parte, 52-40.

El anotador del equipo vitoriano despertó con tres triples que abrieron el camino al Baskonia en los primeros compases del tercer asalto. Mihajlo Andric respondió con otros dos lanzamientos y evitó que se rompiera el encuentro.

El físico de los azulgranas se fue imponiendo con el paso de los minutos, sobre todo a nivel defensivo, y se entró en el último cuarto con un 80-62.

Los problemas de faltas en el juego interior breoganista y los seis triples de los locales en el asalto definitivo dinamitaron un partido que tuvo un color azulgrana durante casi los 40 minutos, sobre todo después de la mejoría defensiva del Baskonia.

- Ficha técnica:

112 - Kosner Baskonia (27+25+28+32): Simmons (9), Howard (21), Radzevicius (8), Rodions Kurucs (4) y Edwards (3) -cinco inicial-, Villar (-), Spagnolo (19), Luwawu-Cabarrot (18), Omoruyi (17), Diakité (11), Frisch (-) y Hrabar (2).

84 - Río Breogán (24+16+22+22): Cook (9), Quintela (-), Arturs Kurucs (4), Andric (13) y Sakho (5) -cinco inicial-, Dibba (4), Brankovic (8), Apic (14), Francis Alonso (9), Aranitovic (6), Walker (7) y Mavra (5).

Árbitros: Fernando Calatrava, Alberto Baena y David Sánchez. Eliminaron por faltas a Sakho (min.34) y Brankovic (min.36).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 29 de la liga Endesa disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 7.319 espectadores. El partido se detuvo unos minutos por una gotera. EFE

jd/ism

(foto)

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EFE

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