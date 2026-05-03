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Patri Guijarro: "Hay que saber sufrir para llegar a una final"

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Barcelona, 3 may (EFE).- La centrocampista del FC Barcelona Patri Guijarro puso en valor el esfuerzo del equipo para alcanzar una nueva final europea, la sexta consecutiva del conjunto azulgrana, un logro que, según recordó, exige saber competir también en los momentos de mayor dificultad.

"Hemos hecho una muy buena primera parte. Es una pena el gol suyo, porque estábamos siendo claramente dominadoras y eso les ha permitido meterse más en la eliminatoria. Aun así, el equipo ha sabido responder bien y también hay que saber sufrir para poder estar en una final", explicó la internacional española.

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Desde la zona mixta del Spotify Camp Nou, la futbolista balear admitió que el empate de Linda Dallmann en el minuto 17 le dejó "una pizca de rabia", y consideró que incluso al descanso "el resultado podía haber sido más favorable".

Pese a ello, el Barcelona logró resistir en la segunda mitad, empujado por el ambiente del estadio. "Lo de los culés es un extra, piel de gallina otra vez. Otro día histórico para ellos y para nosotras", añadió la centrocampista, aún emocionada tras la clasificación.

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Guijarro quiso también poner en perspectiva la regularidad del conjunto azulgrana en Europa y el valor de volver a pelear por un título continental, subrayando que estar entre los dos mejores equipos del continente "es para estar orgullosas".

Preguntada por el momento del cambio de Alexia Putellas, a quien se le vio entre lágrimas al cederle el brazalete de capitana, la futbolista balear evitó entrar en interpretaciones y se limitó a señalar que le dijo que "es la mejor", sin valorar si se trataba de una despedida.

En la final espera el Olympique de Lyon, dirigido por Jonathan Giráldez, extécnico azulgrana hasta hace dos temporadas, un entrenador al que conocen "muy bien".

"Los estilos están muy estudiados, pero siempre hay matices que pueden marcar la diferencia. Jonatan nos conoce, evidentemente, pero ya ha pasado tiempo y todas hemos evolucionado. Será una final muy exigente, en la que cada equipo tendrá que sacar sus armas", concluyó. EFE

avm/jl

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EFE

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