Una concentración denuncia en Pamplona la "violación del derecho internacional" por Israel

Pamplona, 3 may (EFE).- Decenas de personas se han concentrado este domingo en Pamplona, convocadas por la plataforma Yala Nafarroa con Palestina, para denunciar la "clara violación del Derecho Internacional" llevada a cabo por Israel con dos integrantes de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria y que han sido "secuestrados".

Lo ha dicho en declaraciones a EFE la portavoz de Yala, Lidon Soriano, en la concentración ante la sede del Gobierno de Navarra, tras dos pancartas con los lemas "STOP genozidioa blokeoa" (Alto al genocidio y al bloqueo) y "Atxilotuak askatu" (Libertad para los detenidos).

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La protesta responde a un episodio que, aunque “desgraciadamente no es inusual”, reviste en esta ocasión una mayor gravedad, ya que “no solo se han interceptado barcos de la flotilla, sino que además dos de sus integrantes han sido secuestrados y trasladados a Israel”.

En este sentido, ha subrayado que los hechos se produjeron “en aguas internacionales, a más de 600 kilómetros de la costa”, lo que, a su juicio, constituye “una doble violación del Derecho internacional”.

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La portavoz ha criticado la “inoperancia” de la comunidad internacional y de los gobiernos, frente a la movilización de la ciudadanía, ya que pese a que los pueblos se están moviendo, los gobiernos no están a la altura de la situación, ha afirmado.

Soriano ha calificado de “alarmante” la “impunidad” con la que, en su opinión, actúa Israel, al que ha acusado de ser “actor principal en prácticas de apartheid, ocupación y genocidio”, y de acumular “más de medio centenar de vulneraciones del Derecho internacional”. Por ello, ha considerado “inadmisible” que los gobiernos “sigan permitiendo esta situación”.

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Entre las reivindicaciones planteadas, ha exigido “el fin de la impunidad”, la liberación de los dos activistas retenidos y que se permita a las embarcaciones llegar a Gaza y entregar ayuda humanitaria. Asimismo, ha reclamado “el fin de la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina”.

También ha pedido la imposición de sanciones a Israel, la ruptura de relaciones y el impulso de campañas de boicot para “forzar desinversiones”, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a mantener la movilización social.

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En relación con los dos activistas navarros que formaban parte de la flotilla Soriano ha señalado que uno de ellos pertenece al colectivo Docentes por Palestina, mientras que el otro es bombero, y ha indicado que por el momento no disponen de más información sobre su situación.

Por otra parte, ha destacado que la denominada Flotilla Global Sumud “continúa adelante” y que se han sumado nuevas embarcaciones, lo que, a su juicio, demuestra que “la denuncia sigue tanto por tierra como por mar”.

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La concentración, convocada apenas unas horas antes, ha contado con una notable respuesta ciudadana, que Soriano ha atribuido a “una sociedad comprometida, sensibilizada y solidaria con Palestina desde hace décadas”. EFE

(Foto)

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