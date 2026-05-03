Pere Romeu: “la final de Liga de Campeones es con los dos equipos que mejor lo han hecho”

Barcelona, 3 may (EFE).- El entrenador del Barça, Pere Romeu, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la victoria por 4-2 ante el Bayern Múnich que le ha dado el pase a una nueva final de Liga de Campeones que, tanto su equipo, como el rival al que se enfrentará, el OL Lyonnes, son “los dos mejores equipos que mejor Liga de Campeones han hecho”.

“A veces los méritos no sirven de nada, pero en este caso los dos mejores equipos y los que quedamos primeros en la fase de liga, que somos dos equipos históricos, estaremos en la final”, ha comentado el técnico, que fue el relevo de Jonathan Giráldez tras su marcha para ahora enfrentarse a él en la final de Oslo del 23 de mayo.

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“Jonathan y yo nos conocemos mucho, pero es indiferente como llega cada equipo, seguiremos jugando con la intensidad que nos caracteriza e intentando minimizar sus puntos fuertes, que son muchos”, ha comentado sobre el cuadro francés.

Antes, sin embargo, toca disfrutar de la victoria ante el cuadro alemán, un partido del que se siente “muy orgulloso”. “Hemos hecho una primera parte muy buena, pero nos hemos ido en el marcador y hemos terminado sufriendo”, ha comentado.

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“Creíamos que al Bayern volvería a el planteamiento del Allianz y así ha sido, por eso queríamos gente jugando por fuera y no tanto entre líneas”, ha explicado el catalán sobre su planteamiento inicial. Mientras que sobre los últimos minutos, en los que han tenido que soportar las embestidas de su rival, ha asegurado que “en el fútbol de élite, sufrir es normal”.

“Ellas tenían que meterse en el partido: han entrado delanteras, nos han empezado a emparejar, es normal que haya tramos del partido que no estés tan bien, yo estoy orgulloso de haberlo defendido como equipo, nos sirve tener tramos así”, ha ratificado.

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Con todo, Romeu ha querido resaltar la envergadura del hito que supone llegar a una séptima final de Liga de Campeones, siendo esta la sexta consecutiva: “el ser humano tiende a relajarse cuando llega arriba y este equipo quiere ganar siempre, de esta hambre competitiva es de lo que más orgulloso estoy”.

Satisfecho por el trabajo hecho, y recalcando la importancia de todas las personas que se han implicado en el proyecto, también ha tenido palabras positivas para Aitana Bonmatí, quien ha vuelto a los terrenos de juego hoy en el Spotify Camp Nou tras cinco meses fuera y ante más de 60.000 personas: “estoy muy contento de que haya podido tener minutos de calidad”, así como “agradecido” a la afición por su entrega. EFE

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