2-0. Cucho Hernández y Abde dan ventaja al Betis al descanso

Sevilla, 3 may (EFE).- Dos goles de Cucho Hernández y Abde en las únicas llegadas con peligro del Betis dan ventaja al descanso (2-0) al equipo verdiblanco contra el Oviedo, que dominó casi todas las facetas del juego, pero la diferencia de calidad y eficacia marcaron la diferencia a favor de los locales. EFE
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