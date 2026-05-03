2-0. Cucho Hernández y Abde dan ventaja al Betis al descanso

Sevilla, 3 may (EFE).- Dos goles de Cucho Hernández y Abde en las únicas llegadas con peligro del Betis dan ventaja al descanso (2-0) al equipo verdiblanco contra el Oviedo, que dominó casi todas las facetas del juego, pero la diferencia de calidad y eficacia marcaron la diferencia a favor de los locales. EFE

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