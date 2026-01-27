La energía solar en Jordania no es rentable para los particulares

Las nuevas tarifas han motivado que los consumidores de energía solar en Jordania comiencen a pagar por la electricidad utilizada durante la noche un precio cercano a tres veces el valor al que venden el excedente generado en las horas diurnas a las compañías eléctricas. Según indicó EFE, este cambio ha eliminado el atractivo económico de instalar sistemas de autogeneración en viviendas y pequeños negocios, según testimonios recogidos entre usuarios y especialistas del sector.

De acuerdo con la información publicada por EFE, distintos ciudadanos jordanos que han invertido en paneles solares señalan que ya no perciben los beneficios económicos que justificaban esa inversión. Antes de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones en 2024, la diferencia entre el precio de la energía vendida a la red y el de la electricidad adquirida en horario nocturno era menos pronunciada. El investigador Omar al Shobaki, experto en energías, sostuvo ante EFE que la actualización tarifaria ha reducido considerablemente la viabilidad de las inversiones personales en energía solar, efecto especialmente notorio en los sectores comercial e industrial, donde los márgenes de rentabilidad resultan más sensibles frente a incrementos de costos.

Algunos usuarios también describieron ante EFE las dificultades asociadas a las cargas administrativas para conectar sistemas solares a la red y cumplir con los requisitos de facturación de la electricidad consumida y exportada. Ayman al Al Dawari, residente que optó por instalar paneles solares en su vivienda, detalló que las trabas burocráticas y la reducción de los beneficios económicos han desanimado a otros posibles usuarios. Añadió que debe enfrentar una tarifa fija aplicada al uso de energía solar incluso en los meses sin consumo neto de la red, lo que, en su opinión, afecta aún más los ingresos derivados de la autogeneración.

Ibrahim Nahar, otro ciudadano afectado, manifestó a EFE que las nuevas reglas "no son justas", puesto que disminuyen la motivación para optar por fuentes renovables a nivel doméstico. El objetivo inicial de alentar la expansión de la energía solar entre la población queda así en entredicho, según sus palabras.

De acuerdo con el especialista Al Shobaki, la motivación detrás del ajuste normativo radica en la crisis energética que atraviesa Jordania, la cual no se deriva tanto de la escasez de recursos como de la capacidad limitada de la infraestructura local para gestionar y almacenar la electricidad generada. Jordania carece de una red suficiente de baterías y otros sistemas de almacenamiento que permitan aprovechar el excedente generado durante el día en las viviendas, lo que incrementa la presión sobre la red eléctrica en las horas nocturnas, precisamente cuando no hay producción solar directa.

El medio EFE también difundió la declaración de Linda al Abady, portavoz del Ministerio de Energía y Recursos Mineros jordano, quien garantizó que el esquema tarifario aún podría someterse a revisión si fuera necesario. Según defendió, la finalidad de la actualización es clasificar las instalaciones solares según el consumo y tipo de usuarios, permitiendo la instalación de sistemas adaptados a cubrir tanto necesidades propias como ajenas.

La proporción de energía consumida en Jordania proveniente de la importación de gas y petróleo cerca del 93 %, según los datos de EFE, otorga a la transición solar un carácter estratégico y económico destacado para las autoridades locales. La perspectiva de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados figura como un eje prioritario en la política energética jordana.

El pasado 8 de enero, el país confirmó su participación en el Foro Global de Transición Energética, en un acto público encabezado por el rey Abdalá II y en presencia de representantes de la Unión Europea, como recogió EFE. El objetivo de esta adhesión radica en reforzar el compromiso nacional con el desarrollo de fuentes renovables y la seguridad energética. Durante ese encuentro, líderes europeos como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestaron su disposición para colaborar en el fortalecimiento de la infraestructura energética en Jordania.

La estrategia oficial, de acuerdo con el Ministerio de Energía jordano citado por la agencia EFE, contempla no solo el crecimiento de la electricidad generada a partir de fuentes renovables, sino también la expansión de la producción de hidrógeno verde. Mediante estas acciones, las autoridades buscan diversificar la matriz energética nacional y apoyar el crecimiento económico reduciendo la vulnerabilidad frente a variaciones del mercado internacional de hidrocarburos.