Irán une a Cibeles con una declaración institucional que ensalza la "valentía de las mujeres"

“El lema ‘Mujeres, Vida, Libertad’ refleja su liderazgo en la resistencia contra la opresión y la represión”; esta consigna fue destacada en el reciente comunicado institucional adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en respuesta a la situación de derechos humanos en Irán. Según reportó la agencia Europa Press, el acuerdo obtuvo el respaldo unánime de los cuatro grupos políticos representados en la Cámara municipal —Partido Popular, Más Madrid, PSOE y Vox—, quienes firmaron el texto para condenar la represión ejercida por las autoridades iraníes y expresar su respaldo a la sociedad civil de ese país.

La declaración institucional, leída en la sesión por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, manifiesta un “firme apoyo al pueblo iraní” ante las restricciones impuestas por la República Islámica de Irán desde 1979. Detalla que este régimen ha mantenido severas limitaciones políticas, sociales y económicas, reprimiendo con dureza cualquier manifestación de disidencia de la población. El documento enfatiza la condena “enérgica” a la respuesta violenta y desproporcionada de las autoridades iraníes, acción que, según el texto consensuado, ha causado miles de muertes, además de un elevado número de personas heridas y detenidas.

El pronunciamiento hace referencia al contexto de las semanas recientes, en las que la sociedad iraní ha salido a las calles en distintas ciudades para protagonizar movilizaciones pacíficas. Estas congregaciones han buscado reclamar “un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad de derechos para todas las personas, sin distinción de sexo, religión u origen étnico”, según lo detalló Europa Press. Frente a este escenario, el Pleno exige “el cese inmediato de toda forma de violencia contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales”.

La situación de las mujeres iraníes ocupa un lugar destacado en el comunicado. Según informó Europa Press, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid reconoce de forma expresa la “valentía y determinación” de las mujeres de Irán, destacando su papel al frente de la defensa de las libertades públicas y la igualdad de derechos. El texto apunta que la imposición del velo obligatorio constituye un símbolo de la “negación sistemática de su libertad” y una manifestación de la desigualdad que afecta al conjunto de la sociedad iraní.

De acuerdo con este mismo comunicado, el Pleno también exige el cese de las violaciones de derechos humanos en Irán, así como el respeto a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. En esta línea, aboga por la liberación inmediata de todas las personas que permanecen detenidas por ejercer estos derechos reconocidos internacionalmente.

El Ayuntamiento de Madrid aprovecha la declaración para reafirmar su “compromiso con la defensa universal de los derechos humanos, la igualdad y la justicia”, según publicó Europa Press. El documento también manifiesta la solidaridad de la Cámara municipal con quienes, tanto en Irán como a nivel global, trabajan por la construcción de un futuro basado en la libertad y la dignidad de las personas.