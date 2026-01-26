Espana agencias

Prisión provisional para el detenido en L'Hospitalet (Barcelona) por el asesinato de una mujer

El juez ha ordenado encarcelar al presunto autor de la muerte violenta registrada en un establecimiento de L'Hospitalet, tras descartar vínculos sentimentales con la víctima, mientras los Mossos d'Esquadra siguen analizando los hechos y la investigación continúa

Un hombre de 22 años fue arrestado en Barcelona por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat, en un suceso que, según las autoridades, no está vinculado a una relación sentimental entre ambos. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmó que el Juzgado de guardia de L'Hospitalet ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, tras analizar los primeros hallazgos de la investigación.

Según reportó el TSJC a través de un comunicado, la causa jurídica está calificada como delito de asesinato. El juzgado tomó la decisión de privar de libertad al detenido el lunes por la tarde, después de su detención ocurrida el pasado viernes. Tal como indicó el TSJC, entre la víctima y la persona investigada no existía relación sentimental alguna, un aspecto que fue descartado durante las primeras diligencias y que contribuye a perfilar los hechos y delimitar el contexto de la agresión.

Los acontecimientos que derivaron en esta medida judicial comenzaron sobre las 19:00 del jueves, cuando el cuerpo de Mossos d'Esquadra recibió un aviso por una discusión dentro de un establecimiento en la localidad de L'Hospitalet. Las fuentes policiales comunicaron, según publicó el TSJC, que al arribar al local, los agentes encontraron a una mujer ya fallecida y presentando signos evidentes de violencia.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra asumió la responsabilidad de la investigación de inmediato, haciéndose cargo de la recogida de pruebas y la reconstrucción de los hechos. Las pesquisas policiales permitieron identificar a un sospechoso, quien según detalló el TSJC, fue localizado y detenido en Barcelona durante la jornada del viernes.

El comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya recoge que los trabajos de la DIC continúan centrados en esclarecer completamente las circunstancias que rodean la muerte de la víctima, así como el móvil concreto de la agresión. Las diligencias siguen abiertas mientras la policía científica y judicial analiza toda la información recabada en las horas y días posteriores al suceso.

Por el momento, la autoridad judicial decidió mantener al detenido en régimen de prisión provisional, sin posibilidad de fianza, considerando la gravedad de los hechos y el tipo de delito investigado. El TSJC apuntó que la investigación se mantiene activa y bajo secreto de sumario, sin haberse conocido nuevos detalles sobre la identidad de la víctima o el contenido exacto de la disputa inicial que desembocó en el desenlace violento.

El caso ha quedado bajo el seguimiento del Juzgado de guardia de L'Hospitalet de Llobregat, que coordina las actuaciones judiciales en colaboración con el área de investigación de los Mossos d'Esquadra. El TSJC mantenía este lunes la comunicación sobre el avance del proceso e indicó que cualquier información adicional se difundirá cuando lo permita la investigación y sea autorizado por el juzgado responsable.

