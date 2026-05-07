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Mohamed asegura que jugar la final en casa será algo a favor, más no determinante

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Toluca (México), 6 may (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, reconoció hoy que jugar como local la final de la Copa de campeones, contra el Tigres UANL, será una ventaja para su equipo, mas no influirá en el resultado.

"Será una final dura; la jugamos en casa y eso puede ser un factor a favor, aunque nada determinante porque ellos tienen un gran equipo con un gran entrenador", dijo el estratega en una rueda de prensa, luego de golear por 4-0 a Los Angeles FC, para firmar su pase al partido por el título del próximo 30 de mayo.

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Toluca fue superior al cuadro de la MLS en el segundo tiempo y lo confirmó con dos goles del portugués Paulinho, uno del brasileño Helinho y otro de Everardo López, con lo que los mexicanos ganaron la serie por 4-2.

Según Mohamed, si ganan el título de Concacaf, entrarían en la historia del Toluca, lo cual saldrán a provocar.

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"Para hacer historia en este club falta esta Copa; por Toluca han pasado grandes entrenadores, pero si ganamos, vamos a estar en la historia grande de Toluca; estamos a un paso", explicó.

Al referirse a su festejo excesivo cuando cayó el cuarto gol, el técnico recordó que cuando Los Angeles FC los venció por 2-1 la pasada semana, celebró con bailes y exageraciones y ahora él respondió.

"Allá, ellos tuvieron un festejo bastante intenso que sentimos fue de más. Por eso grité el gol de más, lo grité mucho, una devolución de gentileza; nada más", señaló.

Después de acceder a la final de Concacaf, el Toluca se concentrará a partir de mañana en preparar el partido de vuelta de los cuartos de finales del torneo Clausura, en el que visitará al Pachuca, obligado a vencerlo por dos goles para avanzar a las semifinales.

"Ahora vamos a pensar en el domingo; veremos si somos capaces", aseveró.

Dirigidos por Mohamed, el Toluca ha ganado los dos últimos torneos del fútbol mexicano y ahora aspira a retener el título y además sumar el de Concacaf, un reto difícil de conseguir.

"Invitamos a la afición a creer, a confiar", concluyó.EFE

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EFE

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