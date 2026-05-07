Toda España, salvo Extremadura y Canarias, en aviso por lluvias o por fuertes tormentas

Madrid, 7 may (EFE).- Toda España, salvo Canarias y Extremadura, han activado este jueves el aviso por lluvias o por intensas tormentas, con especial intensidad en la Comunidad Valenciana, donde hay nivel naranja por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora, informa la Agencia de Meteorología (Aemet).

Aemet advierte de que la mayoría de los avisos permanecerán activos entre las 12:00 y las 22:00 horas peninsulares, salvo en Andalucía, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, donde las alertas ya se encuentran activadas desde primeras horas del día.

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La Comunidad Valenciana tiene aviso naranja (peligro importante) en los litorales de las provincias de Alicante y Valencia por lluvias intensas con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora; En Castellón, el aviso es amarillo (peligro bajo) por precipitaciones de hasta 20 litros en una hora.

Además, las tres provincias valencianas mantienen el aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

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En el este peninsular, las Baleares permanecen en alerta amarilla por lluvias que podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora; Por su parte, la Región de Murcia también está en nivel amarillo ante la previsión de fuertes tormentas y precipitaciones acumuladas de entre 20 y 25 litros en una hora.

En Cataluña, todas las provincias salvo Tarragona mantienen el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros en una hora y por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

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Aragón continúa en alerta amarilla en las provincias de Teruel y Zaragoza, donde se esperan precipitaciones de hasta 15 litros en una hora acompañadas de tormentas.

Las provincias más orientales de Andalucía, Almería, Granada y Jaén, han activado el aviso por tormentas y por lluvias que dejarán 15 litros en una hora.

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Toda Castilla-La Mancha está en aviso amarillo por tormentas o por intensas lluvias que acumularán entre 15 y 25 litros en una hora, mientras que en la Comunidad de Madrid el nivel amarillo es solo por tormentas acompañadas de rachas muy fuertes y localmente con granizo.

En la mitad norte peninsular, Cantabria, Asturias, La Rioja, País Vasco, Navarra, la provincia de Lugo (Galicia), así como las provincias de Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, en Castilla y León, mantienen el aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros en una hora o por fuertes tormentas acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

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Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE