Espana agencias

Garnero celebra que Católica está "en una buena situación y expectantes"

Guardar
Google icon

Santiago de Chile, 6 may (EFE).- El técnico del chileno Universidad Católica, Daniel Garnero, celebró este miércoles que su equipo está "en una buena situación", tras permanecer líder del grupo D de la Copa Libertadores con el empate sin goles ante Cruzeiro en la cuarta fecha.

"Estamos en una buena situación y expectantes por lo que viene", aseguró Garnero en conferencia de prensa considerando que en la próxima fecha volverá a jugar de local en Santiago ante el ecuatoriano Barcelona, último de la zona con tres puntos.

PUBLICIDAD

Los Cruzados sumaron siete puntos, al igual que Cruzeiro, y sacaron un punto de ventaja sobre el argentino Boca Juniors.

El entrenador, no obstante, reconoció que a su equipo le "faltó claridad para tener situaciones más claras" con las cuáles definir a su favor un partido en el que tuvo la ventaja de jugar con un hombre más, tras la expulsión del ecuatoriano Keny Arroyo comenzando el segundo tiempo.

PUBLICIDAD

"La sensación es que nosotros queríamos ganarlo, cuando se presenta la expulsión pensamos que nos podía dar una oportunidad mayor, pero necesitábamos precisión para poder abrirlo y hoy no tuvimos una noche muy precisa", comentó.

Garnero explicó que los cambios que realizó fueron para buscar el partido, con la entrada del volante argentino Matías Palavecino y el atacante Jimmy Martínez, lo cual les dejó con el control del juego hasta el final.

"Creímos que con Matías y Jimmy íbamos a tener más juego que nos estaba faltando, sabiendo de que el rival iba reducir los espacios y se iba a meter más atrás", dijo.

El adiestrador agregó que buscaba tener "dos delanteros dentro del área" con los movimientos que ejecutó y que buscó "los intérpretes que mejor consideré que lo podían hacer".

Ante la consulta sobre la imposibilidad de ganar, Garnero aseveró que "no tengo un sabor amargo. Estoy puntero en una zona muy complicada, con grandes equipos, a dos fechas del final pudiendo definir de local". EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Toda España, salvo Extremadura y Canarias, en aviso por lluvias o por fuertes tormentas

Infobae

Mohamed asegura que jugar la final en casa será algo a favor, más no determinante

Infobae

Albares comparece en un pleno extraordinario en el Congreso sobre la flotilla

Infobae

Alto cargo de FIFA visitará China por el bloqueo de los derechos del Mundial, según medios

Infobae

Artur Jorge destaca entrega de Cruzeiro para conseguir un punto "tan importante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

ECONOMÍA

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

Los jóvenes inversores abandonan el ‘ladrillo’: la Generación Z apuesta por la bolsa, los ETFs y las criptomonedas

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

DEPORTES

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses