Albares comparece en un pleno extraordinario en el Congreso sobre la flotilla

Madrid, 7 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece este jueves en un pleno extraordinario en el Congreso para hablar de la flotilla que se dirigía a Gaza y fue interceptada por Israel.

La comparecencia; solicitada por Sumar junto a ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís; comenzará a las 11:00 horas con este asunto como único punto del orden del día.

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La Flotilla Global Sumud fue interceptada la semana pasada por Israel cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja, y fueron detenidos unos 175 activistas, entre ellos varios españoles.

A día de hoy siguen arrestados Saif Abukeshek, ciudadano de nacionalidad española y origen palestino -a quien se acusa de delitos de terrorismo-, y el brasileño Thiago Ávila.

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El Tribunal de Magistrados de Ashkelón (sur de Israel) decidió este martes prorrogar otros seis días la detención de ambos.

Abukeshek y Ávila comparecieron este miércoles ante un tribunal de la ciudad israelí de Bersheeba que acogió una vista de apelación a la prórroga de su detención policial. Durante dicha vista, las abogadas de los dos activistas volvieron a alegar que su detención en aguas internacionales fue ilegal, ya que contraviene el derecho internacional y la ley del mar.

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El juez rechazó estos argumentos afirmando que Israel sí tiene la potestad para ello, aunque no indicó las razones por las que la ostentaría.

Según confirmó a EFE su defensa, Abukeshek se niega a beber desde por la mañana, lo que se suma a la huelga de hambre que mantiene desde el jueves 30 de abril junto al brasileño Thiago Ávila.

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La organización Global Sumud Flotilla y activistas andaluces han exigido la libertad de Saif Abukeshek y de Thiago Ávila y han denunciado las vejaciones que han narrado los 176 civiles desarmados que viajaban con ellos en la flotilla asaltada en aguas griegas. EFE

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