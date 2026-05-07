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Alto cargo de FIFA visitará China por el bloqueo de los derechos del Mundial, según medios

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Pekín, 7 may (EFE).- Un alto cargo de la FIFA visitará próximamente China para tratar de desbloquear las negociaciones sobre los derechos de retransmisión del Mundial de 2026, todavía sin adjudicar en el gigante asiático a poco más de un mes del inicio del torneo, informaron este jueves medios chinos.

La información fue adelantada por el canal deportivo Great Sports, perteneciente al conglomerado estatal Shanghai Media Group (SMG), que aseguró que un ejecutivo de "nivel secretario general" de la FIFA viajará al país asiático en medio del estancamiento de las conversaciones con la televisión nacional CCTV.

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Según distintos medios chinos, la negociación permanece bloqueada por la diferencia entre las exigencias económicas de la FIFA y las expectativas de la parte china.

El diario Beijing Daily señaló este miércoles que la FIFA habría llegado a pedir inicialmente entre 250 y 300 millones de dólares por los derechos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el presupuesto de CCTV rondaría entre 60 y 80 millones de dólares.

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Según esos medios, la FIFA redujo posteriormente su petición hasta una horquilla de entre 120 y 150 millones de dólares, aunque las negociaciones continúan sin acuerdo.

La FIFA ya confirmó esta semana a EFE que las conversaciones para la venta de derechos en China e India siguen "en curso" y subrayó que las negociaciones deben mantenerse confidenciales.

La situación resulta inusual en el mercado chino, donde CCTV ha asegurado históricamente la retransmisión de los Mundiales con meses de antelación y donde la legislación otorga a la cadena estatal la negociación centralizada de este tipo de grandes eventos deportivos internacionales.

Varios medios chinos y comentaristas locales han criticado públicamente el elevado coste de los derechos y cuestionado el valor comercial del torneo en China debido a la ausencia de la selección nacional, el horario de madrugada de muchos encuentros y el cambio en los hábitos de consumo deportivo hacia plataformas digitales y vídeos cortos.

La falta de acuerdo se produce además después de que China rechazara el año pasado adquirir los derechos televisivos de la fase final de clasificación asiática para el Mundial, también por discrepancias sobre el precio.

China e India, los dos países más poblados del mundo, continúan sin operador confirmado para el Mundial de 2026, a menos de seis semanas del comienzo del torneo. EFE

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EFE

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