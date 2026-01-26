Morant defiende que el Gobierno está "asumiendo toda su responsabilidad" de atender e investigar el siniestro

Morant remarcó la importancia de restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema ferroviario, señalando que esta confianza se encuentra actualmente dañada y necesita reparación basada en la verdad y la transparencia. Al abordar las respuestas del Estado ante el accidente ferroviario en Adamuz, la ministra de Ciencia subrayó la responsabilidad de las autoridades en comunicar de forma clara el alcance de la investigación y las medidas adoptadas para evitar la repetición de eventos similares. Según informó Europa Press, Morant aclaró este lunes que el Gobierno está asumiendo plenamente las competencias que le corresponden en el contexto de esta crisis.

Durante una rueda de prensa en la sede del PSPV en València, Morant afirmó que la actuación gubernamental se centra en dos frentes: la atención a las personas afectadas y sus familias por medio de los servicios de emergencia, y la investigación completa sobre las circunstancias del siniestro. La cobertura de Europa Press recoge las palabras de la ministra, quien aseguró que “no hay ninguna duda de que el Gobierno de España estuvo, junto con el resto de administraciones implicadas, en ese trabajo”, recalcando la coordinación institucional desde los primeros momentos tras el accidente.

En relación a la investigación sobre las causas del suceso, Morant precisó que la Guardia Civil continúa con las pesquisas para esclarecer los hechos. A este respecto, la ministra enfatizó el compromiso del Ejecutivo en facilitar todas las herramientas necesarias tanto desde el Ministerio de Transportes como desde los organismos de otras administraciones, con la finalidad de determinar con precisión lo ocurrido. Tal como detalló Europa Press, Morant subrayó el objetivo de que, una vez conocidas las causas del accidente, se implementen todas las acciones requeridas para que “esto no vuelva a ocurrir en nuestro país”.

El medio Europa Press recogió que, ante la pregunta sobre la posible asunción de responsabilidades políticas derivadas del caso, Morant insistió en que la prioridad actual del Gobierno recae en la atención y acompañamiento a las víctimas y en el desarrollo de una investigación exhaustiva, aspectos que calificó como las verdaderas responsabilidades en el contexto inmediato. La ministra reiteró la importancia de la colaboración entre Administraciones y el uso de todos los recursos disponibles para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, un proceso que definió como fundamental para la gestión de la crisis.

La ministra también abordó la cuestión de la transparencia informativa, indicando que existe un deber de ofrecer información veraz y accesible a la ciudadanía a medida que se conozcan detalles verificados de la investigación. La transparencia, afirmó Morant según citó Europa Press, es un elemento clave para que el público recupere la confianza en el sistema ferroviario español, un sistema cuya credibilidad, reconoció, se ha visto afectada tras el siniestro en Adamuz.

Morant cerró su intervención ante la prensa destacando la voluntad del Gobierno de cumplir con todas las obligaciones que conlleva el manejo de este tipo de crisis: desde la atención a las víctimas hasta la cooperación plena con los procesos de investigación, pasando por la aplicación de las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes y el compromiso con la información pública rigurosa y transparente. La investigación oficial continúa en curso y ninguna autoridad ha anticipado aún conclusiones ni decisiones sobre eventuales responsabilidades adicionales, a la espera de que la Guardia Civil complete su labor e informe de los hallazgos obtenidos.