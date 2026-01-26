La jueza de la dana cita como testigos a tres escoltas de Mazón el 9 de febrero y a dos comandantes de la UME en marzo

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado para el próximo 9 de febrero a tres escoltas del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y a dos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para los días 4 y 5 de marzo, todos ellos en calidad de testigos.

Así consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia de fecha de este lunes de la que ha informado el TSJCV. Otra declaración también acordada a través de este escrito es la del diputado de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Valencia, Avelino Mascarell, fijada para el 2 de marzo.

Las declaraciones de los escoltas se producirán previas a la señalada para el viernes 20 de febrero, a las 11.30 horas, del subinspector jefe de los escoltas de Mazón. También el 20, a las 9.30 horas, está citado el chófer que tenía adscrito el exjefe del Consell el 29O.

El mes pasado, la jueza requirió al jefe de seguridad de Presidencia de la Generalitat para que identificara a los escoltas que Carlos Mazón tenía asignados en el día de la dana. La magistrada consideraba necesario saber si tanto los escoltas como el chófer que prestó servicio ese día a Mazón "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al entonces jefe del Consell y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, al igual que el que fuera su 'número dos', Emilio Argüeso.