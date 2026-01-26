Belarra desliga el acuerdo para la regularización de migrantes de la negociación de los presupuestos

La dirigente de Podemos, Ione Belarra, manifestó que el acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares en España quedó cerrado durante el fin de semana luego de una serie de contactos que, según señaló, se condujeron con discreción para lograr un resultado favorable. En declaraciones recogidas por Europa Press durante una entrevista en el programa ‘Hora 25’ de ‘Cadena SER’, Belarra enfatizó que este consenso entre su partido y el PSOE no implica condicionamientos ni afecta la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la secretaria general de Podemos dejó claro que el entendimiento sobre la regularización de extranjeros sin papeles no guarda relación alguna con el debate presupuestario. “En ningún momento se ha vinculado una cosa con la otra”, afirmó la líder política, subrayando la independencia de ambos procesos y recalcando que “los derechos hay que garantizarlos”, según sostuvo en la misma entrevista. Belarra insistió en separar ambos temas al declarar: “No tiene nada que ver una cosa con la otra, lo dejo muy claro”.

El acuerdo para la regularización de migrantes irregulares se materializará a través de un decreto que el Consejo de Ministros aprobará este martes, detalló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press. Esta medida se dirige a extranjeros que ya residen en España, y según las explicaciones proporcionadas por fuentes ministeriales, busca garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social consolidada en el país.

Por parte de Podemos, estimaciones divulgadas por Europa Press calculan que la medida podría beneficiar a más de 500.000 personas, quienes tendrán la oportunidad de acogerse a la regularización hasta el 30 de junio. Las condiciones de acceso contemplan la presentación de una solicitud especial ante cualquier registro oficial de la administración pública, lo que evitará la dependencia de una cita presencial en oficinas de extranjería, aspecto que Belarra apuntó como un cambio relevante frente a la actual burocracia.

Durante la entrevista citada por Europa Press, la dirigente de Podemos definió la burocracia como una forma de violencia que recae sobre las personas migrantes. Por esa razón, defendió la necesidad de simplificar el proceso administrativo para acceder a la regularización extraordinaria, asegurando que esta vía permitiría transformar la gestión migratoria conforme a propuestas anteriores de su formación.

Consultada en ‘Hora 25’ sobre la conveniencia de someter la medida al Congreso de los Diputados, Belarra rechazó esa posibilidad y defendió el procedimiento administrativo, defendiendo que existen diversas reformas viables sin necesidad de pasar por la cámara legislativa. “Hay muchas cosas que se pueden hacer sin pasar por el Congreso y que permitirían dibujar una hoja de ruta de transformaciones como la que planteaba Podemos antes de que nos echaran del Gobierno”, afirmó la secretaria general, citada textualmente por Europa Press.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya información fue trasladada por Europa Press, confirmó la inminente aprobación de la norma y detalló que se orienta a garantizar derechos y reconocer la situación de las personas que ya forman parte de la sociedad española, ofreciéndoles mayor estabilidad jurídica.

El desarrollo de este acuerdo se produce tras intensos contactos entre las fuerzas políticas. Según indicó Ione Belarra en declaraciones reproducidas por Europa Press, la discreción en las negociaciones resultó fundamental para crear un clima apropiado y propiciar el acercamiento necesario entre las partes. De este modo, el pacto suscrito responde a una hoja de ruta específica sobre derechos de los migrantes, independiente de otros ejes de negociación como los que marcan la elaboración o aprobación de los presupuestos estatales.

La iniciativa impulsada desde el Gobierno mediante decreto tiene como horizonte facilitar la integración y el acceso a derechos de un colectivo destacado por su vulnerabilidad administrativa. De acuerdo con los datos difundidos por Podemos a Europa Press, más de medio millón de personas podrán verse amparadas por esta regularización extraordinaria, que mantiene como plazo límite de adhesión el 30 de junio próximo.