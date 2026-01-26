Ayuso exige la dimisión de Puente y Sánchez por su "responsabilidad" en el siniestro de Adamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado más de 40 fallecidos, por su "responsabilidad" en el mismo.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, la dirigente madrileña ha subrayado que Puente tiene que dimitir porque sus años al frente del Ministerio "solo han servido para proponer ocurrencias y insultar gravemente cada día" y ha asegurado que tras la tragedia se ha comportado de la misma manera.

"Ha seguido en la misma tónica, buscando culpables como hace siempre, en este caso también con empresas, con instituciones y con medios de comunicación mientras incurre en continuas contradicciones. Por más ruedas de prensa que dé, si hace esto es, evidente de que no sirve de mucho", ha valorado.

Pese a sus explicaciones, la presidenta ha destacado que Puente "no ha estado a la altura" dando versiones "contradictorias". "No diré que nadie es un asesino porque no creo que nadie se ponga al frente de un Ministerio para matar a nadie, desde luego, pero la falta de responsabilidad, de rigor y de trabajo serio tiene unas consecuencias catastróficas", ha aseverado.

Además, y sobre la petición de dimisión del ministro y la exigencia de responsabilidad, Díaz Ayuso ha señalado que en el PP todos van "al unísono", aunque haya diferentes "tiempos".

CRITICA QUE SÁNCHEZ DELEGUE SU RESPONSABILIDAD

Si bien Díaz Ayuso ha señalado que quien debería empezar por dimitir es Sánchez que "nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad" y ha destacado que la red ferrorivaria "se ha ido deteriorando año a año" hasta llegar a una situación que es "catastrófica" de la que "muchos venían alertando".

"Al frente tenemos a un Gobierno experto en insultar y en echar culpas a los demás para zafarse de sus responsabilidades, aunque me temo que en esta ocasión sólo le queda decir la verdad, así pasó con el apagón o con cada infraestructura o servicio estatal que ha dejado de funcionar", ha afirmado, a la vez que ha subrayado que Sánchez "hace mucho que solo habla para un muro que él mismo levantó" y donde están "los que considera suyos y que son capaces de tragar" con "corrupción, negligencia, mentiras o incompetencia".

Después de que se prorrogara el funeral del Estado por las víctimas en Adamuz, ha señalado que desconoce si ha retrasado porque "Sánchez no puede pisar la calle", pero ha reivindicado que se mantiene la misa este jueves en La Almudena, que es "su forma de honrar" a las víctimas.

"Creo que es la manera más solemne de honrarles, de acompañarles, sea o no se sea creyente, y yo creo que ese es el motivo por el que está habiendo misas por todo el país", ha afirmado, a la vez que ha agradecido al Arzobispado que haya convocado este acto de homenaje tras su petición.