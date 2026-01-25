Sánchez y Pradales se reunirán el martes en Moncloa para analizar asuntos de interés común

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirán el próximo martes en Moncloa para analizar asuntos de interés común, antes de concretar el encuentro bilateral que tienen pendiente para cerrar los compromisos pendientes de cumplimiento, entre ellos la culminación del Estatuto de Gernika, con el traspaso de la totalidad de materias contempladas para Euskadi en el texto estatutario.

Según han informado fuentes de Moncloa y Lehendakaritza, el encuentro se enmarca "en la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo", y que "servirá para analizar el estado de las relaciones y los asuntos de interés común entre ambos ejecutivos".

La cita se producirá el día 27 en Madrid cuando todavía está pendiente de que se concrete una reunión bilateral entre Pradales y Sánchez tras el traspaso a Euskadi de otras cinco competencias que se formalizaron el pasado 16 de enero en la Comisión Mixta de Transferencias. Sobre la mesa se encuentran otras diez propuestas del Ejecutivo vasco que engloban el resto de materias pendientes de transferir.