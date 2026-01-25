Espana agencias

Pradales entregará el martes a Sánchez un informe con "cumplimientos e incumplimientos" de sus acuerdos

La cita entre Imanol Pradales y Pedro Sánchez en Moncloa marcará el inicio de una fase decisiva en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, con demandas clave sobre competencias pendientes y la evaluación de los últimos compromisos bilaterales

El documento que Imanol Pradales presentará a Pedro Sánchez contendrá un balance detallado sobre las áreas en las que el Gobierno central ha cumplido o no con los compromisos acordados con el Ejecutivo vasco. Este informe servirá como eje central de la reunión que ambos mandatarios sostendrán el martes en el Palacio de la Moncloa, según informó Europa Press. El objetivo principal del encuentro será analizar el estado de las relaciones bilaterales y abordar asuntos prioritarios para ambas administraciones, en un contexto marcado por la voluntad de mantener un diálogo institucional permanente.

El anuncio de la cita y el propósito del informe de cumplimientos e incumplimientos fue confirmado tanto por fuentes de Moncloa como por Lehendakaritza. El encuentro, según detalló el mismo medio, anticipa la próxima reunión de la comisión bilateral copresidida por Pradales y Sánchez, cuya fecha todavía sigue pendiente de definición. Esta cita se produce después de que el pasado 16 de enero se celebrara la Comisión Mixta de Transferencias, donde se acordó el traspaso de cinco nuevas competencias a la Comunidad Autónoma Vasca.

Pese a estos avances, el Ejecutivo vasco sostiene que aún quedan sobre la mesa diez propuestas de transferencia, esenciales para completar la plena ejecución del Estatuto de Gernika. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, estas materias pendientes componen el núcleo de la agenda que el Gobierno vasco trasladó al Ejecutivo central el pasado 8 de octubre, y su resolución supondría cerrar la totalidad de los compromisos estatutarios.

El lehendakari, según consignó Europa Press, fue claro en su posición pública al afirmar que el Estatuto de Gernika “no es moneda de cambio ni instrumento de supervivencia”, aludiendo a la importancia de desvincular la negociación estatutaria de cualquier coyuntura política. Tras la celebración de la Comisión Mixta, Pradales insistió en que el retraso acumulado, y las dificultades experimentadas en el proceso, retrasaron la consecución de este último paquete de transferencias hasta más allá del calendario inicialmente previsto, que marcaba el cierre a finales de 2025.

Las competencias recientemente transferidas incluyen la gestión de prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y la gestión del Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, en Bizkaia. Europa Press detalló que, aunque la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social figura entre las prioridades pendientes, todavía restarían funciones como Fogasa, el manejo de las mutuas colaboradoras y, sobre todo, la gestión de pensiones, aspecto este último considerado el más complejo del conjunto, pues Euskadi no regulará las cuantías, que seguirán bajo el marco estatal.

Las diez propuestas pendientes mencionadas en el informe que presentará Pradales se agrupan en diferentes bloques temáticos. El primer grupo abarca materias vinculadas a la Seguridad Social y la gestión económica. El segundo se refiere a infraestructuras y contempla la transferencia de competencias sobre Puertos de interés general y Paradores de Turismo. El tercer bloque, dedicado a la Seguridad Pública, incluye cuestiones relativas a tráfico, circulación de vehículos y régimen electoral municipal. El último apartado, vinculado a Hacienda, finanzas y empresa, abarca ámbitos como crédito oficial y banca, seguros privados y agrarios, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) con un alcance extendido hacia investigación y desarrollo científico-técnico, así como la promoción, apoyo y financiación de la pequeña y mediana empresa industrial.

En este contexto, Europa Press subrayó que Pradales considera el informe que entregará como “la base para la reválida bilateral”, con el interés de que esta reunión pueda evidenciar la disposición política del Gobierno español y del presidente Sánchez “durante la actual legislatura”. El lehendakari admitió avances relevantes dentro del último año, durante el cual se han sumado diez nuevas competencias, aunque insistió en que la lista de transferencias pendientes, presentada desde octubre de 2025, sigue esperando respuesta completa por parte del Ejecutivo central.

La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, quien lidera las negociaciones, instó recientemente —según recogió Europa Press— a “aprovechar la gran oportunidad de ser el presidente de España que cumplió con el Estatuto de Gernika”. El análisis y seguimiento de las materias pendientes, así como la evaluación bilateral de los compromisos, configuran el eje de la presente etapa de relaciones institucionales, de acuerdo a lo informado por ambas administraciones a Europa Press.

Estatuto de GernikaImanol PradalesPedro SánchezGobierno VascoMoncloaEuskadiTransferenciasRelaciones bilateralesComisión Mixta de TransferenciasMaría Ubarretxena

