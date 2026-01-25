Cid (Comuns) pide "soluciones" a Puente ante los cortes en Rodalies

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido este domingo al ministro de Transportes, Óscar Puente, que dé "soluciones" ante una situación que considera de crisis y de emergencia, debido a los cortes en las líneas de Rodalies y Regionales en Cataluña.

"El ministro es el máximo responsable de la crisis ferroviaria actual y necesitamos que dé la cara, encuentre una explicación y que se tomen decisiones como se tomaron en la dana", ha dicho en declaraciones a los medios.

Además, ha añadido que "el Govern debe plantarse ante la patronal para no obligar a recuperar las horas perdidas y tiene que declararse el teletrabajo si los empleados no se pueden desplazar".