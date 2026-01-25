Cid (Comuns) pide "soluciones" a Puente ante los cortes en Rodalies

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido este domingo al ministro de Transportes, Óscar Puente, que dé "soluciones" ante una situación que considera de crisis y de emergencia, debido a los cortes en las líneas de Rodalies y Regionales en Cataluña.
"El ministro es el máximo responsable de la crisis ferroviaria actual y necesitamos que dé la cara, encuentre una explicación y que se tomen decisiones como se tomaron en la dana", ha dicho en declaraciones a los medios.
Además, ha añadido que "el Govern debe plantarse ante la patronal para no obligar a recuperar las horas perdidas y tiene que declararse el teletrabajo si los empleados no se pueden desplazar".
Últimas Noticias
Óscar Puente: "Si alguien no ha hecho bien su trabajo exigiremos responsabilidades. Y si soy yo, también"
El titular de Transportes garantiza que se identificarán y asumirán las consecuencias necesarias tras la tragedia en Adamuz, subrayando la importancia de esclarecer lo sucedido para restablecer la confianza ciudadana en la seguridad del sistema ferroviario
PNV afirma que su voto en Madrid dependerá de si se cumplen los acuerdos pero no harán "un Junts ni un Bildu"
El dirigente vasco advierte que la continuidad de los apoyos institucionales se evaluará caso por caso, dependiendo del avance real de los compromisos firmados, y rechaza adoptar estrategias de ruptura o sumisión absoluta ante el Ejecutivo central
El PP pide conocer los motivos de la limitación temporal de velocidad en la línea del accidente de Angrois
Legisladores gallegos del Partido Popular exigieron respuestas formales al Gobierno sobre la disminución de la velocidad en el tramo Ourense-Santiago, al solicitar detalles específicos sobre la seguridad, los motivos técnicos y el historial de revisiones recientes en la vía
Sumar sugiere que el Gobierno pague a los 'Niños de la Guerra' la pensión que Rusia eliminó por las sanciones
Diputados reclaman una solución urgente para quienes dejaron de percibir sus beneficios tras las medidas internacionales contra Moscú, piden identificar la cantidad de afectados e insisten en que el Ejecutivo actúe para proteger a este grupo vulnerable
Sánchez rechaza "el sectarismo ideológico" de Azcón y advierte de que el PP es "la puerta" a la ultraderecha
MÁS NOTICIAS