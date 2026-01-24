Euspel denunciará en el juzgado las pintadas amenazantes a un ertzaina en Araia (Álava)

Euspel denunciará en el juzgado las pintadas amenazantes aparecidas este sábado en el polideportivo de la localidad alavesa de Araia, en las que se lee en euskera "Cipayos fascistas, a la soga", y que, según este sindicato de la Ertzaintza, van dirigidas en concreto a un agente de la Policía autonómica usuario de las instalaciones deportivas.

"Volvemos a tiempos en los que un compañero sale de casa y se encuentra pintadas llamándole 'zipaio' y amenazándole con colgarle. La novedad es que ahora lo legitiman llamándonos falangistas porque, en su fanatismo ideológico, el hecho de que les detengamos y les llevemos al juzgado por destrozar Gasteiz apoya su absurdo relato: que son ellos los defensores de la democracia frente al fascismo", ha destacado la central sindical en un comunicado.

Euspel se refiere, de esta forma, al procedimiento judicial abierto en un juzgado de Vitoria-Gasteiz impulsado por una denuncia suya contra participantes en los graves altercados que el pasado 20 de octubre se produjeron con motivo de un acto de la Falange, cuando contramanifestantes se enfrentaron a agentes de la Policía vasca y destrozaron mobiliario urbano.

A su juicio del sindicato, es preocupante que se viva "sobre un terreno abonado para que todas estas conductas arraiguen con fuerza". "Nos preguntamos qué sucede en la actual realidad política y social de Euskadi para que estos sectores vuelvan a cobrar relevancia y se envalentonen hasta el punto de reavivar actitudes y acciones propias de la etapa terrorista", ha censurado.

Euspel ha asegurado que denunciarán, acudirán al juzgado y seguirán personándose como acusación particular en defensa de sus compañeros ertzainas. "Porque ya no solo se trata de conseguir una indemnización justa por sus lesiones, también queremos que los agresores acaben en la cárcel. Cuatro años y medio pide nuestro abogado para los que pegaron a compañeros en los altercados mencionados (los del 12 de octubre)", ha señalado.