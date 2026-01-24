Espana agencias

Euspel denunciará en el juzgado las pintadas amenazantes a un ertzaina en Araia (Álava)

Guardar

Euspel denunciará en el juzgado las pintadas amenazantes aparecidas este sábado en el polideportivo de la localidad alavesa de Araia, en las que se lee en euskera "Cipayos fascistas, a la soga", y que, según este sindicato de la Ertzaintza, van dirigidas en concreto a un agente de la Policía autonómica usuario de las instalaciones deportivas.

"Volvemos a tiempos en los que un compañero sale de casa y se encuentra pintadas llamándole 'zipaio' y amenazándole con colgarle. La novedad es que ahora lo legitiman llamándonos falangistas porque, en su fanatismo ideológico, el hecho de que les detengamos y les llevemos al juzgado por destrozar Gasteiz apoya su absurdo relato: que son ellos los defensores de la democracia frente al fascismo", ha destacado la central sindical en un comunicado.

Euspel se refiere, de esta forma, al procedimiento judicial abierto en un juzgado de Vitoria-Gasteiz impulsado por una denuncia suya contra participantes en los graves altercados que el pasado 20 de octubre se produjeron con motivo de un acto de la Falange, cuando contramanifestantes se enfrentaron a agentes de la Policía vasca y destrozaron mobiliario urbano.

A su juicio del sindicato, es preocupante que se viva "sobre un terreno abonado para que todas estas conductas arraiguen con fuerza". "Nos preguntamos qué sucede en la actual realidad política y social de Euskadi para que estos sectores vuelvan a cobrar relevancia y se envalentonen hasta el punto de reavivar actitudes y acciones propias de la etapa terrorista", ha censurado.

Euspel ha asegurado que denunciarán, acudirán al juzgado y seguirán personándose como acusación particular en defensa de sus compañeros ertzainas. "Porque ya no solo se trata de conseguir una indemnización justa por sus lesiones, también queremos que los agresores acaben en la cárcel. Cuatro años y medio pide nuestro abogado para los que pegaron a compañeros en los altercados mencionados (los del 12 de octubre)", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El juicio del 'caso Mediador' continúa mañana con las declaraciones testificales de agentes de la Guardia Civil

El tribunal popular escuchará a partir de las 9.30 nuevas declaraciones de efectivos y testigos clave, tras una jornada inicial marcada por la confrontación entre las partes y el anuncio de nuevas pruebas por parte de la Fiscalía

El juicio del 'caso Mediador'

Vox denuncia ante la AN homenajes a etarras celebrados en Navidad por enaltecimiento del terrorismo

La formación presidida por Santiago Abascal reclama la intervención de la Audiencia Nacional tras la celebración de actos públicos en diversas ciudades, donde, según su denuncia, se exhibieron imágenes y pancartas a favor de condenados por asesinatos

Vox denuncia ante la AN

IU-Movimiento Sumar reclama la salida de la OTAN, el freno al rearme y una apuesta firme por la cultura de la paz

IU-Movimiento Sumar reclama la salida

Felipe VI agradece a los "soldados vocacionales" su compromiso y entrega a España y a la bandera "que nos une a todos"

Felipe VI agradece a los

Bernabé agradece a Puente su "transparencia" tras Adamuz y subraya que es "momento de dar respuestas"

Bernabé agradece a Puente su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto gana Jorge Azcón como

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga