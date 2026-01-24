El PAR defiende los planes de sostenibilidad turística como herramienta para atraer visitantes a pequeños municipios

Durante su reciente visita a Torres de Albarracín, Alberto Izquierdo destacó la estrategia de combinar inversiones públicas con iniciativas de turismo responsable para promover el crecimiento económico y social en pequeñas localidades. Según detalló el medio, el candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón expuso la necesidad de destinar recursos especialmente a planes de sostenibilidad turística que permitan generar oportunidades más allá de las grandes urbes y capitales comarcales.

De acuerdo con el reporte publicado, Izquierdo subrayó que estos planes forman parte de una iniciativa defendida históricamente por el Partido Aragonés durante su gestión en instituciones regionales. Insistió en que la proyección turística de las comarcas está directamente vinculada a la capacidad de emprender inversiones, por lo que el desarrollo de proyectos sostenibles resulta esencial para lograr una distribución equitativa de los beneficios en todo el territorio.

El medio consignó, además, que para Izquierdo la clave radica en llevar propuestas que favorezcan la permeabilización de recursos en los territorios menos poblados, facilitando así un impacto positivo tanto en la economía como en la cohesión social. Como ejemplo, el candidato mencionó el caso de la red de turismo BTT (bicicleta todo terreno), con dos centros ubicados en Orihuela del Tremedal y en Albarracín, señalando que un proyecto de estas características demuestra que el turismo tiene potencial para alcanzar no solo los puntos de interés más conocidos, sino también otros municipios dentro de la comarca.

Según explicó Izquierdo durante su intervención, este tipo de programas posibilita el funcionamiento integral del territorio, promoviendo el crecimiento y dinamismo que requieren las zonas rurales. “Estos proyectos son los que hacen que el territorio funcione, que el territorio crezca y que el territorio sea dinámico”, sostuvo el candidato, citado por el medio.

A lo largo de la jornada, informó el medio, Izquierdo remarcó la importancia de no centrar los esfuerzos únicamente en ciudades de referencia, sino de extenderlos a todas las localidades para asegurar que los recursos y beneficios del turismo impacten en mayor número de habitantes. Detalló que una adecuada distribución de inversiones puede transformar la realidad de pequeños municipios, mejorando infraestructuras y generando empleo relacionado con actividades turísticas responsables.

Según consignó el medio, el dirigente del PAR advirtió que la implicación de planes de sostenibilidad turística posiciona al medio rural como actor relevante en el sector, al tiempo que evita el riesgo de despoblación y favorece la fijación de población joven mediante nuevas oportunidades laborales y empresariales relacionadas con el turismo.

El medio publicó que la apuesta del Partido Aragonés por este modelo de desarrollo se basa en la convicción de que el equilibrio territorial requiere medidas concretas y a largo plazo, ajustadas a las necesidades propias de cada comarca. Bajo esta premisa, tanto Izquierdo como otros representantes del PAR han abogado por políticas públicas que faciliten la innovación en la oferta turística, con énfasis en la diversificación y el aprovechamiento sostenible de los recursos locales.

Finalmente, informó el medio, el candidato reforzó la importancia de que este tipo de proyectos continúen impulsándose desde las instituciones autonómicas y municipales, con la participación activa de agentes locales y regionales, para garantizar la viabilidad y el éxito de los planes de sostenibilidad turística planteados en Aragón.