Víctimas de Angrois, "desoladas", ven la absolución del excargo de Adif "terrible" para ellos "y para toda la sociedad"

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 --80 muertos y 143 heridos-- afirma que el colectivo está "desolado" ante la absolución del exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

Una decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña que se ha conocido este viernes y que el portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, ve "terrible" para las víctimas, pero también para "la sociedad y todos los que viajan en tren".

"Ha vuelto a suceder y volverá a pasar", advierte, en referencia al nuevo descarrilamiento con víctimas mortales --45-- registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Según recalca este portavoz de las víctimas, en España no existe "una justicia independiente" y eso se suma a que, según dictaminó la Comisión Europea, el Estado español tampoco elaboró una investigación independiente del siniestro de Angrois --la de la CIAF fue duramente criticada--. Estas investigaciones deberían servir para conocer las causas de ambas tragedias y tratar de evitar que se repitan en el futuro, según remarca Jesús Domínguez.

"HACER CARRERA"

Sin embargo, critica la existencia de "una justicia totalmente politizada", con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "controlado por PSOE y PP" y magistrados que "quieren hacer carrera" y "saben que para eso no pueden ir contra el Estado".

Con todo, valora que el fallo de la Audiencia Provincial que absuelve a Cortabitarte y mantiene la condena al maquinista, Francisco Garzón, cuenta con un voto particular, de una magistrada, indica Domínguez, que "no estará tan interesada en hacer carrera".

La Audiencia votó en diciembre y su decisión se conoce ahora, lo cual para el representante de la plataforma de víctimas "no es casual", ya que lo vincula con la situación que atraviesa Adif en medio del debate sobre la seguridad de la red ferroviaria española.