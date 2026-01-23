Feijóo afirma que la sentencia de Angrois confirma el "fallo humano", pero es diferente a lo ocurrido en Adamuz

Alberto Núñez Feijóo subrayó que, según la información conocida sobre el accidente ocurrido en Adamuz, los maquinistas involucrados tendrían antecedentes de incumplimientos en los límites de velocidad en otras ocasiones, lo cual diferencia este caso del siniestro ferroviario de Angrois. En declaraciones recogidas durante una rueda de prensa, el presidente del Partido Popular expuso que la reciente resolución de la Audiencia de A Coruña sobre el accidente en Santiago de Compostela en 2013 confirma la tesis de un error humano determinante y lo distingue del accidente más reciente en Córdoba. Según consignó el medio Europa Press, Feijóo afirmó que la sentencia "concuerda con el sentido común" y que el fallo judicial recoge fielmente la realidad del suceso vivido hace once años en Galicia.

Feijóo, quien ocupaba la presidencia de la Xunta de Galicia en el momento del accidente de Angrois, argumentó que siempre mantuvo la misma posición sobre este hecho al considerar que, cuando existen límites de velocidad de 50 o 60 kilómetros por hora y el tren toma una curva a más de 190 kilómetros por hora, se produce un fallo humano obvio y totalmente trascendente en las consecuencias del evento. Destacó que el exceso de velocidad había quedado sobradamente demostrado y lo calificó como el elemento central y determinante en el descarrilamiento, que ocasionó la muerte de 80 personas y dejó 144 heridas, según recordó Europa Press en sus publicaciones.

En contraste, respecto al accidente de Adamuz, Feijóo hizo hincapié en que existen diferencias notorias con el caso gallego, principalmente porque en Angrois se tenía una superación absoluta de los límites de velocidad, mientras que el caso cordobés presenta otros elementos en la conducta previa de los maquinistas. De acuerdo con lo que se ha conocido hasta ahora, los responsables habrían tenido antecedentes previos relacionados con el respeto a las normas de velocidad, algo que agrega matices distintos a la investigación, mencionó el líder popular citado por Europa Press.

Durante las comparecencias ante los periodistas, Feijóo insistió en que la sentencia dictada por la Audiencia coruñesa se ajusta a los hechos comprobados tras meses de investigación en 2013. Explicó que la resolución respalda lo que él mismo pudo observar, estudiar y recopilar mediante los informes recibidos en ese periodo. Además, sostuvo que el dictamen judicial refleja con precisión la información manejada por las autoridades y los responsables políticos en los meses posteriores al accidente de Angrois.

En sus declaraciones, el dirigente del PP enfatizó el peso del factor humano en la tragedia de Angrois y la diferencia fundamental con el accidente de Adamuz, donde, según reportó Europa Press, se deben examinar otras variables y antecedentes relativos a los tripulantes de los trenes involucrados. Feijóo reiteró que el dictamen judicial sobre el caso gallego responde a las pruebas recogidas durante la investigación, así como a los datos proporcionados por las autoridades técnicas y policiales, lo que otorga plena vigencia al fallo como relato fidedigno de los hechos.

El líder popular manifestó su confianza en que la justicia continúe esclareciendo las causas de los accidentes ferroviarios recientes, garantizando un análisis detallado de los comportamientos de los maquinistas y del cumplimiento de las normativas de circulación. Europa Press detalló que, para Feijóo, cada caso requiere un examen individualizado que valore tanto las circunstancias específicas del momento como los antecedentes de los conductores implicados, sin extrapolar juicios entre siniestros de naturaleza distinta.

Feijóo concluyó su exposición reiterando la importancia de mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad ferroviaria para prevenir accidentes y asegurar la responsabilidad de todos los actores involucrados, conforme fue recogido por Europa Press en la cobertura de la rueda de prensa.