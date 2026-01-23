Abascal asegura que "no hay nadie al mando de las instituciones", que han "colapsado"

Santiago Abascal manifestó preocupación respecto al reciente colapso de la red ferroviaria y la crisis de confianza en las instituciones, señalando que el deterioro tiene origen en la corrupción y la “mafia” política. Según detalló el medio, el líder de Vox expuso estos argumentos durante su visita a La Puebla de Alfindén, en Zaragoza, en el marco de la campaña electoral autonómica, donde subrayó la falta de liderazgo en el país y cuestionó la responsabilidad del actual Gobierno.

De acuerdo con la información publicada, Abascal afirmó que “no hay nadie al mando de las instituciones” y que el “colapso de la mafia ha acabado convirtiéndose en el colapso de las instituciones del Estado”. El presidente de Vox vinculó la pérdida de control con “la muerte de 45 españoles víctimas de la corrupción y de la mafia”, así como con la destrucción total de la confianza en los servicios públicos y en la red ferroviaria. En sus declaraciones, insistió en la gravedad de la situación y sostuvo que “no podemos estar peor”.

El medio consignó que Abascal solicitó explicaciones sobre la ubicación y el papel del presidente Pedro Sánchez, sugiriendo que el mandatario evita responsabilidades y se ausenta en momentos críticos. Criticó que Sánchez “se ha ido a Bruselas a no decir nada, cuando no tenía ni que poder salir de España”, en referencia al contexto judicial que rodea a la familia presidencial. Abascal exigió que Sánchez ponga a disposición de la justicia tanto su pasaporte como el de su esposa, y asuma responsabilidades en medio de las investigaciones abiertas. En varias ocasiones, el dirigente de Vox interrogó: “¿Dónde está Sánchez?”, planteando que el presidente ya no enfrenta abiertamente a la ciudadanía, ni formula anuncios como antes.

El líder de Vox advirtió sobre las consecuencias de los acuerdos impulsados desde Bruselas, como el tratado Mercosur y el Pacto Verde, y criticó la postura del Partido Popular, al que acusa de apoyar estas iniciativas fuera de España pero rechazarlas en el territorio nacional. Abascal insistió, según consignó el medio, en que “el PP lo firma allí y luego aquí hace como que no”, tildando de “mentira” la postura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posibilidad de compatibilizar ambos discursos. Remarcó que tales acuerdos traen competencia desleal y dificultan la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas.

Abascal también se dirigió a los agricultores, quienes este viernes realizaron una concentración en Zaragoza en rechazo al acuerdo Mercosur. Prometió que Vox “no les va a traicionar” y reiteró el rechazo de su formación tanto al Pacto Verde como al acuerdo comercial con América del Sur. En sus declaraciones recopiladas por el medio, acusó a otras fuerzas de “no poder soplar y sorber”, refiriéndose a la contradicción de sus actuaciones sobre la política hidráulica y los tratados internacionales.

Para Abascal, la degradación de los principales servicios públicos, junto al colapso de la infraestructura ferroviaria y los cortes de luz, han elevado la incertidumbre y la desconfianza entre la ciudadanía. Relacionó estos males con lo que calificó de “fanatismo verde y fanatismo climático”, al afirmar que tales políticas impiden la creación de infraestructuras hidráulicas, lo que, en su opinión, condena al campo y a las familias agrícolas. Señaló como ejemplo la Comunidad Valenciana, donde, según denunció, los obstáculos para construir obras hidráulicas están afectando la capacidad de supervivencia de las comunidades rurales.

En relación a la crisis institucional, Abascal culpó al apoyo recíproco entre el Partido Popular y el PSOE, alegando que ambos partidos han cooperado en Bruselas, Ceuta y Madrid, lo que, a su juicio, explica la falta de asunción de responsabilidades políticas en los escándalos recientes. El dirigente de Vox afirmó que solo su partido “está para todo lo contrario”, es decir, para exigir transparencia y rendición de cuentas.

Sobre la comparecencia conjunta en Andalucía entre Juan Manuel Moreno Bonilla y el ministro Óscar Puente, el líder de Vox destacó que el Partido Popular “no puede decir que el Gobierno es una mafia y después comparecer con la mafia”. Denunció que el partido de la oposición otorga legitimidad y “balones de oxígeno” al Ejecutivo al presentarse de manera conjunta en actos públicos, incluso cuando carece de responsabilidades directas, como en el caso de la gestión ferroviaria reciente. Según reportó el medio, Abascal señaló que sucedió algo similar durante la crisis de la dana en Valencia, donde la presencia conjunta del PP y del presidente del Gobierno permitió, a su juicio, eludir responsabilidades y repartir culpas.

La corrupción ocupó un lugar central en sus críticas. Apuntó al papel de figuras como el consejero de Renfe Mercancías, Koldo, actualmente en prisión, y la presidenta de Adif, que se encuentra imputada. Cuestionó la respuesta institucional ante la tragedia y el malestar social, considerando insuficiente la propuesta de decretar días de luto o realizar funerales de Estado. Sostuvo que la sociedad exige conocer la verdad y que los responsables afloren ante la justicia, rechazando la presencia política en los duelos familiares y defendiendo la necesidad de esclarecer “qué es exactamente lo que ha ocurrido”, según informó el medio.

En cuanto al manejo de fondos públicos, Abascal denunció la existencia de mordidas y desvío de recursos provenientes de la Unión Europea destinados a Renfe y Adif. Argumentó que estos fondos, en su opinión, han terminado en fines particulares y han alimentado corruptelas que, en su visión, “matan” al perjudicar la gestión de servicios públicos esenciales y desvitalizar el funcionamiento institucional.

Afirmó además que el luto decretado en Aragón responde, a su entender, a la intención de que responsables institucionales eviten ofrecer explicaciones sobre la entrega de recursos a familiares o allegados, como sería el caso referido de la ministra Pilar Alegría. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por el medio, el presidente de Vox insistió en que “la corrupción mata” cuando afecta directamente a la gestión y mantenimiento de infraestructuras críticas.

El dirigente reivindicó un cambio de rumbo en la vida política española, proponiendo “apostar por todas las fuentes de energía”, incluyendo la nuclear, las renovables y las hidráulicas, implementar una política de desarrollo de infraestructuras que conecten las cuencas hidrográficas y faciliten el regadío, así como garantizar la seguridad ciudadana y el control de la inmigración.

Vox declaró llegar a la campaña “con la conciencia tranquila” y convencido de que existe una demanda transversal de cambio en la sociedad española, que —según Abascal— se extiende por pueblos y ciudades, sectores rurales, fábricas y universidades. La nota periodística señala que el líder de Vox espera que su mensaje, centrado en el sentido común y la defensa de las fronteras, prospere y lleve a una transformación estructural de los servicios y la vida pública.