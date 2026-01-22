Espana agencias

Partido gobernante de Taiwán pide "lealtad" a oposición para aprobar presupuesto de 2026

Guardar

Taipéi, 22 ene (EFECOM).- El secretario general del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán, Hsu Kuo-yung, instó este jueves a los principales partidos de la oposición a ser "leales al país" y aprobar el presupuesto propuesto por el Gobierno central para 2026, que incluye un aumento del gasto en Defensa.

"El país es de todos. Podemos tener diferentes ideas y posturas, pero pedimos a los partidos de la oposición que sean leales y poner los intereses nacionales primero. La paz solo puede venir a través de la fuerza. Tenemos que prepararnos para prevenir una guerra", aseveró Hsu desde la sede de su partido en Taipéi.

Si bien el PDP, una formación de tendencia soberanista, ha gobernado Taiwán de forma ininterrumpida desde 2016, los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), cuentan con una mayoría de escaños en el Parlamento local.

Estos dos partidos, favorables a estrechar los lazos entre Taipéi y Pekín, se han servido de su mayoría para obstruir o condicionar varias de las principales propuestas del Ejecutivo, entre ellas el presupuesto del Gobierno central de 2026, que contempla un incremento del gasto militar.

Otra de las medidas que permanecen bloqueadas por la oposición es un presupuesto especial de Defensa equivalente a 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.544 millones de dólares) para el período 2026-2033, pensado para mejorar las capacidades defensivas de la isla frente a la creciente presión militar de China.

"Tenemos un vecino al oeste que quiere apoderarse de nuestro país. Incrementar nuestro presupuesto de Defensa es muy importante y demostrará nuestra determinación de defendernos", subrayó Hsu Kuo-yung.

"El presupuesto debería haberse aprobado el 31 de diciembre, y esta vez no ha sido discutido ni en primera lectura, está siendo bloqueado. La sesión legislativa está por acabar y no se ha aprobado el presupuesto, lo que vemos deplorable", agregó.

El político recordó que, hace dos décadas, el entonces Gobierno taiwanés -también del PDP- trató de comprar ocho submarinos a Estados Unidos, pero la oposición de ese momento bloqueó la propuesta en el Parlamento.

"Si hubiésemos adquirido esos ocho submarinos hace 20 años, estaríamos mucho mejor", lamentó Hsu.

Las disputas en torno al presupuesto se enmarcan en un clima de confrontación persistente entre el oficialismo y la oposición taiwanesa, que el mes pasado impulsó un proceso de juicio político contra el presidente, William Lai, después de que el Ejecutivo se negara a promulgar unas enmiendas legales promovidas por los partidos opositores.

Sin embargo, ese intento de 'impeachment' tiene pocas probabilidades de prosperar, ya que el KMT y el PPT no suman por sí solos los votos necesarios para su ratificación. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP no garantiza su apoyo al decreto del escudo social y admite que la gestión del accidente de Adamuz aleja el 'sí'

El PP no garantiza su

La Bolsa española gana el 1,18 % tras reducirse las tensiones arancelarias y geopolíticas

Infobae

Óscar López dice que se aplicará "tan pronto como sea posible" la jornada de 35 horas

Infobae

El británico Watson se impone en el prólogo y estrena el maillot de líder

Infobae

Un juez ordena cárcel para el dueño de unos perros que mataron a un hombre por no indemnizar a la familia

El titular del auto judicial pierde el beneficio de la suspensión de condena por no satisfacer los pagos correspondientes a la reparación civil, luego de incumplimientos reiterados y sin justificación sobre la capacidad económica ni por motivos de salud reconocidos por el juez

Un juez ordena cárcel para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

ECONOMÍA

Los autónomos franceses e italianos

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate