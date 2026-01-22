Espana agencias

Nueve meses de prisión por increpar a una mujer que hacía toples y aludir a su procedencia

Guardar

Santander, 22 ene (EFE).- La acusada de increpar a una mujer que hacía toples en la playa de La Concha, en Santander, y aludir a su procedencia extranjera en términos despectivos ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de nueve meses de prisión.

La Fiscalía, que ha rebajado su petición de pena de un año a nueve meses, la acusación particular y la defensa han llegado a un acuerdo en la vista celebrada este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.

Además de los nueve meses de prisión, la mujer tendrá que pagar 500 euros de indemnización y una multa de 2.400 euros, así como cumplir cuatro años de inhabilitación para profesión u oficio educativo, por un delito de odio y discriminación en concurso con un delito contra la integridad moral, con la agravante de discriminación.

El magistrado de la Sección Tercera ha avanzado que la sentencia se dictará conforme al acuerdo alcanzado entre las partes y también que se concede la suspensión de la pena a la mujer, a quien no le constan antecedentes, siempre que abone la indemnización estipulada y que no delinca en los próximos dos años.

Según el relato de la fiscal, reconocido por la procesada, encontrándose ambas en la playa de La Concha, la procesada se le acercó "de muy malos modos" y le dijo que se tapara.

Al negarse la mujer, la procesada le amenazó con agredirla y se marchó.

Al poco rato, regresó para reiterar su exigencia y al comprobar en el acento que la mujer no era española, con ánimo de humillarle, le espetó en voz alta: "Ya sabemos a lo que venís las extranjeras".

A continuación, le dijo: "Seguro que tú tendrás una casa, que yo tengo ocho hijos y pago un alquiler", y después "le amenazó con hacer unas fotos de sus tetas y subirlas a Instagram".

Personada la Policía Local a petición de la mujer que fue increpada, la acusada reiteró su desacuerdo con el toples de la mujer y dijo frases como que "todos sabemos lo que hacen los extranjeros" o que "como venían de donde venían". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pape Gueye, el héroe senegalés de la Copa de África, se reincorpora este jueves al equipo

Infobae

Solsona: “El Valencia se merece estar en una zona más tranquila”

Infobae

Fermín López entra en el club de los dobles dígitos de goles y asistencias

Infobae

El Athletic ganó en 13 de sus 81 visitas ligueras al Sevilla

Infobae

Azcón (PP) anuncia matrículas gratuitas en la Universidad de Zaragoza, de las que se beneficiarán 5.600 alumnos

Azcón (PP) anuncia matrículas gratuitas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: las alteraciones del servicio de Rodalies “pueden evolucionar” a lo largo del día “en función de las revisiones” que se están realizando

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 enero

Resultados del Super Once del 24 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga