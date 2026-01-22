Nueve meses de prisión por increpar a una mujer que hacía toples y aludir a su procedencia

Santander, 22 ene (EFE).- La acusada de increpar a una mujer que hacía toples en la playa de La Concha, en Santander, y aludir a su procedencia extranjera en términos despectivos ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de nueve meses de prisión.

La Fiscalía, que ha rebajado su petición de pena de un año a nueve meses, la acusación particular y la defensa han llegado a un acuerdo en la vista celebrada este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.

Además de los nueve meses de prisión, la mujer tendrá que pagar 500 euros de indemnización y una multa de 2.400 euros, así como cumplir cuatro años de inhabilitación para profesión u oficio educativo, por un delito de odio y discriminación en concurso con un delito contra la integridad moral, con la agravante de discriminación.

El magistrado de la Sección Tercera ha avanzado que la sentencia se dictará conforme al acuerdo alcanzado entre las partes y también que se concede la suspensión de la pena a la mujer, a quien no le constan antecedentes, siempre que abone la indemnización estipulada y que no delinca en los próximos dos años.

Según el relato de la fiscal, reconocido por la procesada, encontrándose ambas en la playa de La Concha, la procesada se le acercó "de muy malos modos" y le dijo que se tapara.

Al negarse la mujer, la procesada le amenazó con agredirla y se marchó.

Al poco rato, regresó para reiterar su exigencia y al comprobar en el acento que la mujer no era española, con ánimo de humillarle, le espetó en voz alta: "Ya sabemos a lo que venís las extranjeras".

A continuación, le dijo: "Seguro que tú tendrás una casa, que yo tengo ocho hijos y pago un alquiler", y después "le amenazó con hacer unas fotos de sus tetas y subirlas a Instagram".

Personada la Policía Local a petición de la mujer que fue increpada, la acusada reiteró su desacuerdo con el toples de la mujer y dijo frases como que "todos sabemos lo que hacen los extranjeros" o que "como venían de donde venían". EFE