La película 'Aída y vuelta' incluye un capítulo de la serie "de regalo" para ver en casa

Madrid, 22 ene (EFE).- Paco León ha anunciado que ha grabado un capítulo sorpresa de 'Aída' en paralelo a la película 'Aída y vuelta', que se estrena en cines el próximo 30 de enero, al que tendrán acceso los espectadores con un código QR en los títulos de crédito que después podrán usar en casa.

"Hay mucha gente que está decepcionada porque esta película no es un capítulo de 'Aída', sino que es la parte de atrás, la entrada, cuenta cómo se graba un capítulo de 'Aída'. Tenemos ese capítulo y lo vamos a regalar", ha dicho el actor y cineasta, que desveló la sorpresa en 'El Hormiguero' de la noche del miércoles.

Explicó que quien vaya a ver la película en cine podrá echar una foto a la pantalla en los títulos de crédito a un código con el que podrá ver ese capítulo "cuando te dé la gana".

"Si alguien se quedaba con la espinita de no volver a ver un capítulo, pues si quiere lo va a ver", ha dicho León.

Según dijo este miércoles en la presentación de la película, cuando le propusieron el proyecto, que nació de la idea de los actores, tuvo claro que no se quería limitar a grabar uno o varios nuevos capítulos de la serie que le dio la fama en el papel de 'Luisma' y que estuvo en antena entre 2005 y 2014.

Lo que ha hecho en la película ha sido una mezcla de ficción y realidad, un "déjà vu colectivo" y una "catarsis" para "rematar al monstruo" de la mítica producción televisiva, afirmó. Pero por añadidura, la sorpresa para los "fans" es que al mismo tiempo ha grabado este capítulo añadido.

En esta nueva vuelta de tuerca a este juego de metaficción, es previsible que en la serie aparezcan los actores de la película: Carmen Machi, Miren Ibarguren, Pepe Viyuela, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Melani Olivares, Marisol Ayuso, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Óscar Reyes, Pepa Rus y Emilio Gavira. EFE