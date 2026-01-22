Espana agencias

La liga peruana permitirá este año hasta 7 jugadores extranjeros en cancha

Lima, 21 ene (EFE).- Los clubes de la primera división peruana podrán contar hasta con siete jugadores extranjeros en el campo de juego durante los partidos de la Liga 1 de este año, según confirmó el reglamento del torneo, difundido este miércoles por medios locales.

La norma también estableció que "se permitirá la sustitución de dos jugadores extranjeros durante el segundo período de inscripción", que se abrirá en julio próximo.

Para realizar esta sustitución, el club deberá presentar ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF) "la resolución de contrato por mutuo acuerdo, vencimiento o causa justificada de los futbolistas sustituidos", agregó.

El reglamento también indicó que un jugador inscrito como extranjero mantendrá esa condición durante todo el año, así obtenga luego la nacionalidad peruana.

Según las disposiciones, los 18 clubes que disputarán la Liga 1 también deberán participar de manera obligatoria en otro torneo denominada Copa de la Liga 2026, que se planifica "como parte de las competiciones oficiales establecidas para la presente temporada".

Los medios locales informaron que ese segundo torneo deberá ser anunciado oficialmente en los próximos días, luego de que se confirme la forma de financiación.

La Liga 1 de 2026, que comprenderá los torneos Apertura y Clausura, comenzará el próximo 30 de enero con el partido entre el Sport Huancayo y el Alianza Lima.

El domingo, el vigente tricampeón Universitario de Deportes, recibirá al ADT, mientras que el Sporting Cristal visitará ese mismo día al Deportivo Garcilaso en la ciudad surandina del Cusco. EFE

