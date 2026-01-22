Espana agencias

'Hamnet' y una película con Óscar Casas y Ana Mena entre los estrenos de cine de la semana

Madrid, 22 ene (EFE).- Los estrenos de cine de esta semana incluyen 'Hamnet', una historia sobre el matrimonio Shakespeare favorita para los Óscar, además de 'Ídolos', una película sobre el mundo de las motos que ha unido a Óscar Casas y Ana Mena, y 'Arco', largometraje de animación que ha ganado el premio del Cine Europeo.

La última cinta de la directora chino-estadounidense Chloé Zhao ('Nomadland, 'The Rider') llega a los cines tras ganar el Globo de Oro a la mejor película y como posible candidata a los Óscar, que dan a conocer este jueves sus nominaciones.

Cuenta la vida de los esposos Anne Hathaway (Jessie Buckley, 'Chernobyl') y William Shakespeare (Paul Mescal, 'Gladiator II') desde el comienzo de su relación hasta la muerte de su hijo pequeño, Hamnet. Estos hechos históricos son utilizados en la exitosa novela de Maggie O'Farrell, y ahora en la película, para hacer una interpretación ficticia de su vida conyugal y suponer que el niño inspiró la tragedia 'Hamlet'.

La película dirigida por el británico Mat Whitecross ('Camino a Guantánamo') y protagonizada por Óscar Casas ('Mi soledad tiene alas') y la cantante y actriz Ana Mena ('La piel que habito'), que empezaron una relación en el rodaje, está ambientada en el mundo del Campeonato mundial de Moto GP.

'Ídolos' explora el encuentro entre un padre (el italiano Claudio Santamaría) y su hijo (Óscar Casas), cuando inician un proceso de entrenamiento tras muchos años sin verse. Todo ello en un ambiente de ambición, superación, egos, adrenalina, amor, perdón y segundas oportunidades.

Dirigida por Timur Bekmambetov ('Wanted: Se busca'), en esta película de ciencia ficción un detective (Chris Pratt, 'Guardianes de la galaxia') es juzgado acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la jueza de la IA avanzada (Rebecca Ferguson, 'Dune'), a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino.

Con Willem Dafoe ('El Gran Hotel Budapest') y Emily Watson ('La teoría del todo') en el reparto, el director novel Isaiah Saxon lleva a la gran pantalla su universo artístico, caracterizado por una profunda conexión con la naturaleza, el diseño orgánico y la fantasía visual. Ya era reconocido por su trabajo en el colectivo Encyclopedia Pictura, donde dirigió innovadores videoclips para artistas como Björk y Panda Bear.

En la película, Yuri, una joven rebelde de la remota isla de Carpathia, es educada para temer a las criaturas nocturnas del bosque, los Ochi. Cuando Yuri encuentra un bebé Ochi herido, decide escaparse de casa y embarcarse en una aventura para reunirlo con su familia.

Ganadora del premio a la mejor película de animación en los recientes Premios del Cine Europeo, la ópera prima del francés Ugo Bienvenu cuenta la historia de una niña de 10 años que ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Es Arco, que vive en el año 2932 y ha se desviado de su curso en un viaje. La niña le ayudará a volver a casa. Coproducida por Natalie Portman.

Película que combina folklore y terror dirigida por la argentina Laura Casabé ('Los que vuelven') y que adapta dos cuentos de 'Los peligros de fumar en la cama' (2009), de Mariana Enriquez. Enmarcada en una crisis política y económica en Argentina a principios de los 2001 es un relato iniciático protagonizado por Dolores Oliverio, Luisa Merelas ('Las Bestias'), Fernanda Echevarría ('Celeste') y Agustín Sosa, entre otros.  

Jacqueline, de 85 años, fue piloto acrobática, guionista publicitaria, pintora aficionada y una mujer que viajó sola cuando hacerlo era excepcional. Cuando decide solicitar la muerte asistida, lo hace desde la lucidez y la convicción, entendiendo la muerte como una elección coherente con su forma de vivir.

Rosalía Omil, su cuidadora (que es también actriz y dirige aquí su primer largometraje), la acompaña en ese proceso y le propone filmarlo para comprender y dar sentido a la experiencia. Juntas construyen un documental con la voluntad de servir a otras personas que deseen morir con dignidad.

Jonas Kaufmann ofrece desde la Sala Smetana de Praga un homenaje a la magia de las bandas sonoras de Hollywood y el cine europeo, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, bajo la batuta de Jochen Rieder. Se estrena el jueves.

El líder de la conocida banda de rock estadounidense Dave Mustaine protagoniza este documental sobre las cuatro décadas de Megadeth y presenta el nuevo disco homónimo del grupo. Dirigido por Casey Tebo ('Black Friday'). Estreno el jueves.

Terror psicológico sobrenatural basado en el videojuego 'Silent Hill', dirigido por el francés Christophe Gans ('El pacto de los lobos'), y que ya dirigió 'Terror en Silent Hill' en 2006.

Un reparto encabezado por Jeremy Irvine ('War Horse') y Hannah Emily Anderson ('The Purgue') para contar cómo el protagonista regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos.

En un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba, el más loco de los profesores locos despierta monstruosas creaciones a la Casi-Vida... para luego olvidarse rápidamente de ellas.  Dirigida por los británicos Steve Hudson ('Cranford') y Toby Genkel ('El asombroso Mauricio').

El largometraje de animación dirigido por el francés Antoine Lanciaux y premiado en el Festival Internacional de Shanghai, narra la historia de una niña de nueve años, Lucie, que llega a Bectoile (un ficticio pueblo francés) mientras su madre, Carol, que creció en este mismo pueblo, lleva a cabo excavaciones arqueológicas en la región. EFE

(vídeo) (foto)

