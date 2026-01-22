Espana agencias

Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve a un Gobierno que necesita "ganar tiempo y buscar culpables"

La dirigente madrileña reclama esclarecer el accidente ferroviario en la provincia andaluza, criticando al Ejecutivo por dilatar respuestas y desviar la atención, mientras insiste en la urgente necesidad de pedir explicaciones y evitar nuevos silencios en el caso

Guardar

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, denunció que el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que resultó en al menos 43 personas fallecidas y decenas de heridos, ha estado rodeado de una dinámica por parte del Gobierno central que, según sus palabras, busca "ganar tiempo para buscar culpables y desviar la atención". De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la dirigente madrileña declaró en una entrevista concedida a 'Onda Madrid' que la gestión de la crisis sugiere que se intenta evitar responsabilidades mediante el silencio y la dilación en las respuestas.

Ayuso expresó que existe un clima que favorece el temor y la falta de transparencia en torno a la tragedia del tren en Adamuz, e instó a que no se permita el establecimiento de una "ley del silencio y del miedo". En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, la presidenta remarcó que "sabemos que esta ley del silencio bueno pues obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso pues desviar de algunas polémicas".

Durante la entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid comparó la respuesta a este accidente con el tratamiento que supondría un siniestro similar en el Metro de Madrid. Consideró que si el incidente hubiese involucrado a la red de transportes madrileña, el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo central habrían reaccionado con notable severidad: "si el tren accidentado, en lugar de ser de Renfe o AVE fuera de Metro de Madrid, el Ministerio de Transportes y el Gobierno la que hubiera liado sería tremenda", apuntó Ayuso, según informó Europa Press. Aun así, subrayó que "no es cuestión de hacer justicias ni venganzas".

Para Díaz Ayuso, la situación se agrava al considerar que no existen explicaciones claras sobre las causas del accidente y que es necesario reclamar responsabilidades. Según Europa Press, enfatizó que mientras no se aclaren los hechos, los ciudadanos desconocen qué sucedió exactamente y quién debe asumir las consecuencias. De igual manera, insistió en que es deber de las autoridades implicadas ofrecer respuestas a la sociedad para evitar espacios de desinformación, incertidumbre y sospecha.

La dirigente madrileña también utilizó el espacio radial para criticar el historial del Gobierno central en la gestión de sucesos críticos a lo largo de los últimos ocho años. Según recogió Europa Press, manifestó que el Ejecutivo suele valerse de determinadas estrategias mediáticas y campañas políticas para atribuir culpas a terceras partes en lugar de centrarse en la búsqueda de soluciones, aseverando que "es un Gobierno que desde que empezó a gobernar hace ocho años cada situación catastrófica que hemos vivido siempre tenía la manera, con la prensa de régimen y con campañas furibundas, de encalomarle la culpa a alguien, buscaba siempre culpables, no soluciones".

Ayuso reforzó sus críticas cuestionando las prioridades políticas y de inversión del Gobierno, acusándolo de falta de inversión en el ámbito de infraestructuras y de actuar bajo presión de los movimientos independentistas de las comunidades vasca y catalana. En opinión de la presidenta madrileña, el Ejecutivo está "entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán", además de estar "sometido a ese chantaje para comprar y blanquear al independentismo y fabricar a la cara de todos los españoles una nación", según consignó Europa Press.

A lo largo de la entrevista, la responsabilidad política y la exigencia de transparencia frente a la sociedad fueron los ejes principales de las declaraciones de Díaz Ayuso. Insistió en la urgencia de esclarecer las circunstancias del siniestro para evitar la repetición de "nuevos silencios" en casos similares y para devolver a los afectados, y al conjunto de la ciudadanía, una respuesta acorde con la gravedad de la tragedia.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoGobierno de EspañaComunidad de MadridEuropa PressAdamuzCórdobaAccidente de trenResponsabilidades políticasOnda MadridMinisterio de TransportesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Abascal se vuelca en la campaña de Aragón con actos casi diarios para captar el voto descontento con el bipartidismo

Santiago Abascal intensifica su presencia en varias ciudades aragonesas para respaldar a Alejandro Nolasco y lanzar una ofensiva contra las formaciones tradicionales, apostando por una agenda propia tras el reciente accidente ferroviario en Andalucía

Abascal se vuelca en la

Comuns ve un "error" anunciar que se reanudará el servicio de Rodalies sin estar garantizado

Jéssica Albiach advierte sobre la importancia de priorizar la red ferroviaria y cuestiona decisiones del Govern tras el nuevo retraso en la circulación, que afecta a miles de usuarios pendientes del restablecimiento tras el anuncio oficial

Comuns ve un "error" anunciar

Los partidos políticos recibirán 10.205,62 euros por cada procurador y 0,40 euros por cada voto si hay escaño

El reparto de fondos para la campaña en Castilla y León incluye sumas fijas según los representantes obtenidos y pequeños aportes por sufragio, junto con compensaciones para gastos en papeletas y límite de inversión establecido por el número de habitantes

Los partidos políticos recibirán 10.205,62

PSOE-M pide personarse como acusación popular en la causa que investiga a Ribera Salud y el Hospital de Torrejón

Tras nuevas revelaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión sanitaria, el partido exige al Tribunal medidas inmediatas y solicita declaraciones a directivos y la entrega de expedientes clave mientras crece la tensión política en Madrid

PSOE-M pide personarse como acusación

El Hang Seng gana un 0,2 % ante el preacuerdo anunciado por Trump sobre Groenlandia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia aumenta la presencia de

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

ECONOMÍA

Controlador aéreo: las oposiciones mejor

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga