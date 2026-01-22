Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve a un Gobierno que necesita "ganar tiempo y buscar culpables"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, denunció que el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, que resultó en al menos 43 personas fallecidas y decenas de heridos, ha estado rodeado de una dinámica por parte del Gobierno central que, según sus palabras, busca "ganar tiempo para buscar culpables y desviar la atención". De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la dirigente madrileña declaró en una entrevista concedida a 'Onda Madrid' que la gestión de la crisis sugiere que se intenta evitar responsabilidades mediante el silencio y la dilación en las respuestas.

Ayuso expresó que existe un clima que favorece el temor y la falta de transparencia en torno a la tragedia del tren en Adamuz, e instó a que no se permita el establecimiento de una "ley del silencio y del miedo". En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, la presidenta remarcó que "sabemos que esta ley del silencio bueno pues obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso pues desviar de algunas polémicas".

Durante la entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid comparó la respuesta a este accidente con el tratamiento que supondría un siniestro similar en el Metro de Madrid. Consideró que si el incidente hubiese involucrado a la red de transportes madrileña, el Ministerio de Transportes y el Ejecutivo central habrían reaccionado con notable severidad: "si el tren accidentado, en lugar de ser de Renfe o AVE fuera de Metro de Madrid, el Ministerio de Transportes y el Gobierno la que hubiera liado sería tremenda", apuntó Ayuso, según informó Europa Press. Aun así, subrayó que "no es cuestión de hacer justicias ni venganzas".

Para Díaz Ayuso, la situación se agrava al considerar que no existen explicaciones claras sobre las causas del accidente y que es necesario reclamar responsabilidades. Según Europa Press, enfatizó que mientras no se aclaren los hechos, los ciudadanos desconocen qué sucedió exactamente y quién debe asumir las consecuencias. De igual manera, insistió en que es deber de las autoridades implicadas ofrecer respuestas a la sociedad para evitar espacios de desinformación, incertidumbre y sospecha.

La dirigente madrileña también utilizó el espacio radial para criticar el historial del Gobierno central en la gestión de sucesos críticos a lo largo de los últimos ocho años. Según recogió Europa Press, manifestó que el Ejecutivo suele valerse de determinadas estrategias mediáticas y campañas políticas para atribuir culpas a terceras partes en lugar de centrarse en la búsqueda de soluciones, aseverando que "es un Gobierno que desde que empezó a gobernar hace ocho años cada situación catastrófica que hemos vivido siempre tenía la manera, con la prensa de régimen y con campañas furibundas, de encalomarle la culpa a alguien, buscaba siempre culpables, no soluciones".

Ayuso reforzó sus críticas cuestionando las prioridades políticas y de inversión del Gobierno, acusándolo de falta de inversión en el ámbito de infraestructuras y de actuar bajo presión de los movimientos independentistas de las comunidades vasca y catalana. En opinión de la presidenta madrileña, el Ejecutivo está "entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán", además de estar "sometido a ese chantaje para comprar y blanquear al independentismo y fabricar a la cara de todos los españoles una nación", según consignó Europa Press.

A lo largo de la entrevista, la responsabilidad política y la exigencia de transparencia frente a la sociedad fueron los ejes principales de las declaraciones de Díaz Ayuso. Insistió en la urgencia de esclarecer las circunstancias del siniestro para evitar la repetición de "nuevos silencios" en casos similares y para devolver a los afectados, y al conjunto de la ciudadanía, una respuesta acorde con la gravedad de la tragedia.