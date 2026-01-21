Deutsche Börse acuerda la compra de Allfunds por 5.300 millones de euros

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El gestor de la bolsa alemana, Deutsche Börse Group, y la plataforma de distribución de fondos Allfunds han alcanzado este miércoles un acuerdo vinculante para la adquisición de esta última por un valor de 5.300 millones de euros, según han anunciado ambas compañías en un comunicado conjunto.

Los términos finales de la oferta establecen un pago de 8,80 euros por acción, distribuidos en 6,00 euros en efectivo, 2,60 euros en acciones de Deutsche Börse Group y un dividendo en efectivo de hasta 0,20 euros por acción correspondiente al ejercicio de 2025.

Esta cifra supone una prima del 32,5 % respecto al precio de cierre de las acciones de Allfunds del 26 de noviembre de 2025 y del 40,5 % sobre el precio medio ponderado por volumen correspondiente al período de tres meses finalizado en la misma fecha. EFECOM