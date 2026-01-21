Espana agencias

Bolsa mexicana gana 0,52 %, anota un nuevo máximo y supera la barrera de los 68.000 puntos

Guardar

Ciudad de México, 21 ene (EFECOM).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este miércoles un 0,52 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) superó el piso de las 68.000 unidades, en una sesión de ganancias generalizadas a nivel global, en especial en EE.UU..

Con este resultado, la Bolsa mexicana se ubicó en los 68.036,13, anotando también su cuarto avance consecutivo, mientras en el año el IPC acumula una ganancia del 5,8 %.

“El apetito por riesgo impulsó las ganancias en el mercado de capitales, particularmente en Estados Unidos (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0,52 %, alcanzando un nuevo máximo histórico”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en el 5,8 %.

“Entre las 35 emisoras que integran el índice, 22 cerraron en terreno positivo. Los mayores avances correspondieron a Megacable, Banco del Bajío y OMA, mientras que Peñoles, Inbursa y Grupo México registraron los retrocesos más relevantes”, añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,69 % frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por billete verde, frente a los 17,61 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 244,2 millones de títulos por un importe de 25.306 millones de pesos (unos 1.447 millones de dólares).

De las 701 firmas que cotizaron en la jornada, 316 terminaron con sus precios al alza, 368 tuvieron pérdidas y 17 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el 12,5 %; de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 9,64 %, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 5,23 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –2,64 %; de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el -2,54 %, y de la prestadora de servicios bancarios Terra (TERRA 13), con el –2,24 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guruzeta: "La segunda parte ha sido increíble"

Infobae

Jordi Ribera: "Nos ha faltado estar un poquito mejor en defensa"

Infobae

Sarabia: “Cuando te pones 2-0 hay que manejar mejor el partido”

Infobae

Atienden a un último grupo de 9 pasajeros llegados a Atocha y trasladan a 2 al hospital

Infobae

Venezuela extrajo 9,5 toneladas de oro en 2025, según Delcy Rodríguez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

Las cinco claves del accidente de Adamuz según Puente y los expertos de Renfe y Adif

La Eurocámara lleva el acuerdo UE-Mercosur ante la justicia europea: qué se paraliza, qué avanza y por qué el conflicto va a más

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

Diego Moreno, corredor de seguros: “Las compañías no ganan tanto beneficio con los seguros de coche”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Mercadona busca 400 trabajadores para su nuevo almacén en Madrid y ofrece salarios de 1.734 euros con progresión hasta los 2.346

Huevos medianos a precio de ‘oro’: fueron el alimento básico que más se encareció en 2025, un 38,2%

DEPORTES

Así te hemos la victoria

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate

Así te hemos contado el empate en Champions entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid