El Sabadell vende TSB al Santander en 3.300 millones y logra 300 millones en plusvalías

Madrid, 1 may (EFE).- El Banco Sabadell ha cerrado la venta de su filial británica, TSB, al Banco Santander en 3.300 millones de euros, lo que le permitirá anotarse una plusvalía de unos 300 millones de euros y repartir a sus accionistas un dividendo extraordinario de 50 céntimos el próximo 29 de mayo.

Según han explicado las dos partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este viernes, la transacción anunciada a principios de julio de 2025 culmina ahora, tras recibir todas las autorizaciones pertinentes de los organismos supervisores y reguladores.

La operación le reportará al Sabadell un importe en efectivo de 2.863 millones de libras (unos 3.300 millones de euros), aunque el Santander solo tendrá que abonar los 2.650 millones de libras, unos 3.050 millones de euros, acordados como precio de compra, lo que implica 1,5 veces el valor en libros de TSB.

A este importe, según lo acordado, se le añade el valor neto generado por TSB hasta el cierre de la operación, que ha alcanzado los 213 millones de libras, unos 242 millones de euros. EFE

