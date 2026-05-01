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CCOO y UGT salen hoy a la calle para luchar por la paz, salarios, servicios y vivienda

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Madrid, 1 may (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT salen hoy a la calle en este Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para clamar por la paz en el mundo y para luchar por mejores salarios, servicios públicos y una vivienda digna y asequible.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y Democracia", los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezarán la manifestación de Málaga, que comenzará en la calle Alemania, para recorrer la calle Larios y terminar en la plaza de la Constitución.

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Con más de cien actos convocados en toda España, ambos sindicatos afrontan un Primero de Mayo más "reivindicativo", con una perspectiva muy internacional, para lanzar "un grito contra la guerra y la exigencia de paz" en Palestina, Líbano o Irán.

Pero también para clamar por un mejor reparto de la riqueza que se genera, que no llega a los bolsillos de los trabajadores.

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Por ello, instarán a la patronal a que se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial para los tres próximos años que sirva como guía en la negociación de convenios, planteando subidas fijas del 4 % anual, más otros 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

Para ambos sindicatos la vivienda es el principal factor de desigualdad, especialmente para jóvenes y personas trabajadoras, convirtiéndose ya "en una emergencia social" al ser tratada "como un bien de especulación".

"Es imprescindible un pacto social y político y una intervención pública decidida que garantice el acceso a una vivienda digna, con un parque público suficiente y mecanismos eficaces para garantizar el acceso seguro y asequible al conjunto de la ciudadanía, especialmente a las personas jóvenes", aseguran.

USO, por su parte, llevará a cabo su manifestación central en Madrid, este año bajo el lema "Humanizar el empleo", en la que esperan la asistencia de unas 6.000 personas, y en la que denunciarán la pérdida de poder adquisitivo, con unos salarios que no han acompañado a la inflación, sobre todo la de los alimentos. EFE

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