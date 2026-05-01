Suben un 25 % los trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados en solo dos años

Madrid, 1 may (EFE).- España realizó en 2025 un total de 3.619 trasplantes de médula ósea, según la memoria anual de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que destaca que en los últimos dos años ha habido un incremento del 25 por ciento de donantes voluntarios que no eran parientes del paciente.

"Actualmente los equipos de trasplante prefieren al donante de menor edad, aunque tenga peor compatibilidad con el receptor, al donante emparentado con mejor compatibilidad pero de mayor edad", explica la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, pues "sabemos que la edad joven del donante se relaciona con mejores resultados después del trasplante de médula ósea".

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Según la memoria, dada a conocer este viernes por el Ministerio de Sanidad y el organismo que dirige Domínguez-Gil, el trasplante se consolida como una "terapia imprescindible para el tratamiento de enfermedades sanguíneas, como las leucemias, el mieloma o los linfomas".

El ritmo de los trasplantes realizados con células de donantes voluntarios no deja de crecer, pues en solo dos años ha aumentado un 25 por ciento, ya que en 2023 se registraron 637.

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Del total de 3.619 trasplantes en España en 2025, 1.982 se sirvieron de células del propio paciente (es decir, un 55 por ciento de trasplantes autólogos) y 1.637 con células de donantes (los llamados trasplantes alogénicos, que representaron un 45 %). A su vez, de éstos últimos, 843 casos estaban emparentados con el receptor y 794 procedían de donantes voluntarios no emparentados.

No obstante, el porcentaje de trasplantes autólogos (con células del paciente) ha descendido un 6 % respecto al año anterior, lo que se traduce en 225 trasplantes menos a consecuencia de la disponibilidad de otras terapias, como las terapias CAR-T, según informa Domínguez-Gil.

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Estos datos revelan entonces que en 2025 la tasa de los trasplantes de médula ósea en España fue de 73.7 por millón de población (p.m.p), según el comunicado del Ministerio de Sanidad, que detalla que en el caso de los alogénicos (con célula de donantes), la tasa fue de 33.3 p.m.p en 2025, duplicando la media europea, que en 2023 se situaba en 14.8 p.m.p.

Domínguez-Gil subraya el exitoso funcionamiento del Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), que gestiona la ONT y la Fundación Josep Carreras, que cada vez es más efectivo: cada semana se produjeron 9,3 donaciones.

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En comparación con 2024, aumentaron en un 3 % las personas incorporadas al registro, es decir 24.829 personas más que en 2025, acumulando un total de 530.850 donantes disponibles y posicionando a España en quinto lugar entre los registros europeos.

La media de edad de los donantes en el REDMO es de 40 años, mientras que la de los donantes incorporados en 2025 fue de 27 años, según explica el informe.

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En cuanto al género, la población femenina sigue siendo mayoritaria y representa el 64 % del registro, aunque el documento añade que "el perfil del donante efectivo es el de un varón".

Entre las enfermedades tratadas con trasplante se encuentran diferentes tipos de leucemias (36,8 %), mielomas múltiples (32 %), linfomas Hodgkin y no Hodgkin (20 %), tumores sólidos (3 %), enfermedades no malignas (2 %) y otras patologías (1 %).

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La memoria señala también que España dispone de 60.897 unidades de sangre de cordón umbilical (SCU), el mayor registro de Europa y el tercero del mundo.

Por comunidades autónomas, el máximo de actividad de trasplantes en 2025 se registró en Madrid, con 653 casos, seguida de Cataluña (611) y Andalucía (600), mientras que en términos evolutivos destaca el crecimiento en Baleares con un 27 % más de trasplantes.

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Por hospitales, el documento señala que el Hospital Universitario La Fe (Valencia) es el primero en trasplantes de médula ósea en general, y también en los practicados con células de donantes, mientras que el 12 de Octubre es el primero en los que recurren a células del propio paciente. EFE