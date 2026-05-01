El tenista japonés Kei Nishikori anuncia que se retirará a final de la temporada

Tokio, 1 may (EFE).- El tenista nipón Kei Nishikori, ex número 4 del mundo, anunció este viernes que se retirará a final de esta temporada, después de que las lesiones de los últimos años le obligaran a perderse algunas competiciones, como el Abierto de Australia que se celebró en enero.

"Echando la vista atrás a todo lo vivido hasta ahora, puedo decir con orgullo que lo he dado todo. Estoy realmente feliz de haber recorrido este camino. Disfrutaré cada momento de los partidos que quedan y lucharé hasta el final", dijo el deportista en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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En su mensaje, expresó que el apoyo de la gente "tanto en la victoria como en la derrota" fue "insustituible", si bien "también hubo momentos" en los que se sintió "abrumado por la frustración y la ansiedad" debido a las repetidas lesiones que le impidieron jugar "como quería".

"Aún así, mi amor por el tenis y mi creencia de que podría convertirme en un jugador más fuerte siempre me traía de vuelta a la pista. Siento que todas estas experiencias han enriquecido y dado forma a mi vida. (...) Para ser honesto, todavía desearía poder continuar mi carrera profesional", manifestó.

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Con todo, remarcó que desde que era niño le apasionó el tenis y persiguió este sueño con el objetivo de competir en el escenario mundial: "Llegar al ATP Tour, jugar al más alto nivel y mantenerme en el top 10 es algo de lo que estoy extremadamente orgulloso", añadió.

El tenista, de 36 años, había negado a principios de abril los rumores que apuntaban a una retirada del Sarasota Open, alegando que "ahí afuera hay mucha información falsa", pero adelantó que haría una actualización sobre este tema "en el futuro próximo".

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Nishikori, que debutó como profesional en 2007, se convirtió en el primer jugador japonés en llegar a la final de un torneo de Grand Slam en el US Open de 2014.

En 2015, alcanzó el cuarto puesto de la clasificación mundial, y en 2016 ganó la medalla de bronce en la modalidad individual masculina de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

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A principios de este año, se perdió el Abierto de Australia por un dolor en el hombro derecho, y en 2025 tampoco participó en el Abierto de Estados Unidos por problemas en la espalda. EFE