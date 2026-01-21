Andalucía volvió a triplicar por segundo día las donaciones de sangre habituales en un día

Córdoba, 21 ene (EFE).- El Servicio Andaluz de Salud (SAS) recogió durante la jornada del martes un total de 2.878 donaciones de sangre en Andalucía, lo que supone que, por segundo día consecutivo, se triplicaron las bolsas.

El lunes se recogieron 2.990 bolsas de sangre y el marte 2.878 cuando la media habitual en la comunidad andaluza es de entre 800 y 900 diarias, según ha informado la Junta de Andalucía.

Por el momento, las reservas de sangre están garantizadas por lo que desde la Consejería de Sanidad han aconsejado escalonar las donaciones en las próximas semanas, después del llamamiento realizado el pasado domingo tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

Los centros de transfusión de Andalucía trabajan en red con dos centros de producción: Granada y Sevilla.

Granada analiza, procesa y distribuye la sangre y hemoderivados de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, y el centro de Sevilla las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. EFE